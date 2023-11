Trabalho no Natal e Ano Novo: como funciona a jornada, segundo a Lei

O último mês do ano é visto por muitas empresas e colaboradores como um período em que o descanso e os momentos de lazer com amigos e família está próximo. No entanto, alguns setores necessitam que o trabalho continue, mesmo em períodos de Natal e Réveillon. Mas como funciona a jornada de trabalho segundo a legislação trabalhista brasileira? Acompanhe a leitura a seguir e entenda todos os detalhes sobre o assunto.

Entenda o que diz a legislação trabalhista do Brasil em relação à jornada de trabalho de quem não terá folga no período de Natal e Ano Novo, em 2023. — Foto: Reprodução / Freepik

De olho no relógio

O período que antecede o Natal e o Ano Novo é marcado pela expectativa de descanso, momentos em família e, para alguns, a oportunidade de desfrutar de relaxantes viagens e atividades de lazer.

Entretanto, essa época do ano também traz desafios para as empresas, que precisam decidir sobre suas operações durante o intervalo, gerando dúvidas sobre os direitos dos trabalhadores, tanto daqueles que aproveitam do merecido descanso quanto daqueles que assumem a responsabilidade de trabalhar durante os feriados festivos.

Siga a leitura abaixo e entenda o que diz a lei trabalhista sobre a jornada de trabalho em épocas festivas.

Leia mais: “Melhor amigo no trabalho”: isso pode salvar seu emprego

Entendendo o funcionamento da jornada de trabalho no final do ano

Em diversos setores, as férias coletivas são uma prática comum, permitindo uma pausa nas atividades.

No entanto, setores cruciais não têm a opção de interromper suas operações, exigindo uma organização cuidadosa para manter o funcionamento até a véspera das festividades. Essa necessidade muitas vezes resulta na criação de escalas de trabalho.

A legislação e os feriados de Natal e Ano Novo

Em relação às datas do Natal e do Ano Novo, a legislação brasileira considera-as como potenciais pontos facultativos. Ao contrário dos feriados nacionais, o ponto facultativo deixa a decisão de trabalhar ou não a critério da empresa, que pode optar por liberar os colaboradores mais cedo ou conceder folgas específicas.

No caso de convocação para trabalhar nos feriados, a empresa deve notificar os funcionários com, no mínimo, 48 horas de antecedência.

A remuneração pelo trabalho nestes dias pode ser feita em dobro ou convertida em folga em outra data, garantindo um equilíbrio entre as necessidades operacionais e os direitos dos trabalhadores.

Dispensa dos colaboradores no Natal e Ano Novo

Não é obrigatório que as empresas liberem seus colaboradores durante o Natal e o Ano Novo, pois são considerados dias normais de trabalho. Contudo, é essencial esclarecer essa política com antecedência, garantindo uma comunicação clara entre empregadores e funcionários.

Trabalho nos feriados: o que diz a legislação?

Embora a legislação proíba o trabalho nos feriados civis e religiosos, existem exceções. Caso a empresa necessite operar durante esse período, o trabalhador pode receber remuneração em dobro ou obter um dia de folga, assegurando seus direitos trabalhistas.

Em casos de horas extras, a compensação inclui o valor do salário-hora acrescido dos adicionais, variando de acordo com o dia em que a hora extra é realizada. Esse processo, embora necessário em determinadas situações, visa garantir a justa remuneração pelos serviços prestados durante os feriados.

Férias coletivas x recesso de fim de ano

Embora as férias coletivas sejam uma prática comum no período de Natal e Ano Novo, algumas empresas optam pelo recesso. O recesso consiste em uma pausa concedida ao colaborador no final do ano, sem desconto em sua remuneração ou no período de férias, proporcionando um momento de descanso.

Já as férias coletivas demandam comunicação prévia ao Ministério do Trabalho e ao Sindicato, com antecedência de 15 dias. A empresa determina as datas de início e fim, podendo descontar esse período das férias individuais dos colaboradores posteriormente.

Esclarecer esses pontos é fundamental para garantir uma temporada de fim de ano tranquila para empregadores e funcionários, mantendo um equilíbrio entre as necessidades operacionais e os direitos trabalhistas.

Ao seguir essas diretrizes, as empresas podem proporcionar um ambiente de trabalho justo e respeitoso durante as festividades de Natal e Ano Novo.

Você é obrigado a trabalhar no Natal e no Ano Novo? Assista ao vídeo abaixo e saiba detalhes sobre o que diz a legislação trabalhista sobre esses casos.

Leia também: Férias de dezembro e janeiro: 10 lugares mais baratos para conhecer