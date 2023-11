Bolsa Família antecipado em dezembro é confirmado no calendário

O Bolsa Família, um programa social amplamente utilizado no Brasil, trouxe uma surpresa gratificante para parte de seus beneficiários: a antecipação do pagamento referente a dezembro.

Esta notícia gerou entusiasmo entre os cidadãos que dependem desse suporte financeiro. Para os beneficiários do programa, é essencial que estejam informados sobre o cronograma de pagamento e as alternativas disponíveis para receber os recursos. A seguir, continue lendo e confira todos os detalhes sobre o calendário de pagamento do Bolsa Família.

Bolsa Família: confira calendário de pagamento do benefício/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família: confira o calendário de pagamento

O calendário de pagamento foi adiantado pela Caixa Econômica Federal para dezembro, o que despertou grande interesse entre os beneficiários.

Algumas pessoas tiveram seus pagamentos ainda mais adiantados, especialmente aquelas com Número de Identificação Social (NIS) terminando em 2 ou 7. Esta medida tem como objetivo agilizar o recebimento dos benefícios.

Segue o calendário oficial de pagamento para novembro:

Final 1: 17 de novembro;

final 2: 20 de novembro (com pagamento antecipado para 18/11);

final 3: 21 de novembro;

final 4: 22 de novembro;

final 5: 23 de novembro;

final 6: 24 de novembro;

final 7: 27 de novembro (com pagamento antecipado para 25/11);

final 8: 28 de novembro;

final 9: 29 de novembro;

final 0: 30 de novembro.

Como receber o seu benefício:

Os beneficiários do Bolsa Família têm várias opções para receber o auxílio. Entre as mais utilizadas estão:

Recebimento em Espécie: Dirigir-se a uma agência da Caixa Econômica Federal com o cartão do benefício e um documento oficial com foto para receber o valor em mãos.





Dirigir-se a uma agência da Caixa Econômica Federal com o cartão do benefício e um documento oficial com foto para receber o valor em mãos. Aplicativo Caixa Tem: Acesso ao valor em conta através do aplicativo, que também permite realizar pagamentos e outros serviços.





Acesso ao valor em conta através do aplicativo, que também permite realizar pagamentos e outros serviços. Conta Poupança Caixa Fácil: Possibilidade de abrir essa conta em qualquer lotérica ou correspondente Caixa Aqui, apresentando CPF e documento de identidade.





Possibilidade de abrir essa conta em qualquer lotérica ou correspondente Caixa Aqui, apresentando CPF e documento de identidade. Cartão Cidadão: Utilização para saques nos terminais de autoatendimento da Caixa, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

A escolha da forma de recebimento deve considerar a conveniência e necessidade de cada beneficiário. A Caixa Econômica Federal oferece essas opções para garantir que todos recebam o auxílio de maneira prática e segura.

A antecipação trouxe grande expectativa aos beneficiários do Bolsa Família, sendo uma excelente notícia para as famílias que dependem desse suporte financeiro. É imprescindível estar ciente do calendário de pagamento e das alternativas disponíveis para receber o valor.

A diversidade de escolhas proporcionadas pela Caixa Econômica Federal, como o recebimento em espécie, o uso do aplicativo Caixa Tem, a abertura da conta poupança Caixa Fácil e a utilização do Cartão Cidadão, visa facilitar o acesso ao benefício. Cada beneficiário pode optar pela forma que melhor atenda às suas necessidades.

Aproveite essa antecipação do Bolsa Família e assegure o recebimento desse auxílio de maneira rápida e segura. O programa foi concebido para amparar as famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social, e essa medida de antecipação é mais um recurso para contribuir com o bem-estar dessas pessoas.

No vídeo abaixo, entenda a importância de manter os dados atualizados para receber o Bolsa Família:

