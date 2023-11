Transtornos mentais: INSS prevê benefícios aos pacientes

Você já se deparou com assédio moral, pressão no cumprimento de metas ou jornadas extensas que resultam em problemas emocionais relacionados ao trabalho? Se a resposta for sim, saiba que você tem direito a alguns benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), caso seja um contribuinte ativo. Acompanhe a leitura abaixo e entenda todos os detalhes sobre a solicitação do auxílio da Previdência.

Conheça os três benefícios do INSS que estão disponíveis para trabalhadores que possuem transtornos mentais. — Foto: Reprodução / Pixabay

Auxílio mais que bem-vindo

Transtornos mentais ocasionados por situações de estresse no ambiente profissional têm se tornado uma preocupação para psicólogos da Justiça do Trabalho e empresas em todo o mundo, especialmente quando a competitividade e ambientes de trabalho inadequados agravam essas situações.

A exposição a eventos traumáticos, aliada ao consumo de substâncias como álcool, psicoativos e medicamentos, pode desencadear transtornos mentais incapacitantes, causando danos que variam de eventuais a permanentes.

Ansiedade, depressão, síndrome do pânico e síndrome de Burnout são alguns desses transtornos que comprometem significativamente o desempenho do trabalhador.

No entanto, a boa notícia é que indivíduos que contribuem para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem contar com benefícios que oferecem suporte em momentos desafiadores. A seguir, conheça três desses benefícios destinados a pessoas com transtornos mentais.

Leia mais: Governo anuncia ÓTIMA NOTÍCIA para segurados do INSS

3 benefícios do INSS para pessoas com transtornos mentais

1. Auxílio-doença: o suporte para enfrentar ansiedade e depressão

O auxílio-doença é uma ajuda valiosa para aqueles que se sentem incapazes de desempenhar suas atividades laborais devido a transtornos como ansiedade e depressão. Para obter esse benefício, é necessário ter uma carência de 12 contribuições, estar incapacitado por mais de 15 dias e ser um segurado ativo.

Ao afastar-se para buscar tratamento, o segurado garante uma renda mensal durante esse período crítico, permitindo que se dedique integralmente à recuperação.

2. Aposentadoria por invalidez

Destinada aos segurados incapacitados de forma total e permanente para o trabalho, a aposentadoria por invalidez é uma rede de segurança para aqueles cujos transtornos mentais tornam impossível o exercício de atividades profissionais. Essa medida é aplicável a condições graves, como o transtorno esquizoafetivo.

3. Auxílio-acidente: impactos mentais após incidentes no trabalho

Surpreendentemente, o Auxílio-Acidente também pode ser concedido a pessoas com transtornos mentais em situações específicas.

Por exemplo, se alguém sofrer um acidente no caminho para o trabalho, mesmo sem sequelas físicas a longo prazo, transtornos como síndrome do pânico ou ansiedade podem se desenvolver ao longo do tempo, impactando a capacidade de trabalho.

Nesses casos, a avaliação de um perito do INSS é crucial para determinar a extensão do dano e a concessão do benefício.

Aposentadoria para deficientes

A legislação define como pessoa com deficiência aquela que possui impedimentos a longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que impossibilitam a participação plena na sociedade.

Nesse contexto, o segurado pode ter direito à aposentadoria de pessoa com deficiência, antecipando o tempo de solicitação do benefício, dependendo da gravidade da condição.

Buscando ajuda profissional

Se você enfrenta situações desafiadoras no ambiente de trabalho, é fundamental procurar a área de Recursos Humanos da empresa. Em casos mais graves, a Previdência Social é uma fonte de suporte.

Agende uma perícia médica, apresente a documentação que comprove sua enfermidade e inicie o processo para solicitar os benefícios mencionados anteriormente. A saúde mental no trabalho é uma prioridade, e os recursos existem para oferecer o apoio necessário.

Você sabia? Cinco benefícios do INSS para quem tem depressão, ansiedade e outros transtornos mentais; assista ao vídeo abaixo.

Leia também: O que é e como pedir a aposentadoria híbrida ao INSS