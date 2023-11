Super concurso Federal tem banca definida para mais de 6.600 vagas

O próximo concurso público unificado, conhecido como o “Enem dos concursos”, tem sua banca definida pelo Governo Federal.

A Fundação Cesgranrio foi a escolhida para aplicar e avaliar as provas em mais de 180 cidades do Brasil, visando preencher cerca de 6.640 vagas em órgãos públicos federais.

Esta decisão, que resultou da seleção entre três empresas concorrentes, aguarda agora a assinatura do contrato pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) para iniciar o edital. A seguir, saiba mais sobre o super concurso federal.

Banca do super concurso será da Cesgranrio

A importância da banca da Cesgranrio no “Enem dos Concursos” é essencial, já que será responsável por coordenar, em âmbito nacional, todo o processo, desde o edital até a aplicação das provas.

A Cesgranrio terá o encargo de definir o cronograma, detalhar as vagas, estabelecer critérios de seleção e determinar os locais de realização das provas.

Todas essas informações devem estar disponíveis ao público até 20 de dezembro, após a participação do Tribunal de Contas da União (TCU), Controladoria Geral da União (CGU) e Advocacia-Geral da União (AGU) na escolha da banca.

Um estudo técnico preliminar definiu os critérios para as propostas, e a Cesgranrio se destacou oferecendo a proposta mais econômica para liderar o “Enem dos Concursos”.

Concurso unificado: inovação na administração pública federal

O concurso unificado representa uma inovação na administração pública federal, atendendo simultaneamente às demandas de órgãos e entidades.

Com a participação de 21 instituições no processo, a banca realizará o “Enem dos Concursos” em todos os estados e no Distrito Federal.

As vagas serão organizadas em blocos de áreas de atuação, permitindo que os candidatos escolham a ordem de cargos de preferência no momento da inscrição. As provas objetivas e específicas seguirão os cargos e carreiras de cada bloco.

Concurso público: transformando sonhos em realide

Os concursos públicos exercem um papel significativo na vida dos brasileiros, atraindo um grande contingente de pessoas em busca da estabilidade e segurança proporcionadas por uma carreira no setor público.

Este fenômeno se justifica pela crescente demanda por estabilidade financeira e profissional em um cenário nacional marcado pela volatilidade econômica e altos índices de desemprego.

A promessa de estabilidade empregatícia, aliada a salários muitas vezes mais atrativos do que no setor privado para funções similares, são fatores determinantes que impulsionam essa busca.

Além da estabilidade financeira, ingressar no serviço público oferece vantagens como benefícios previdenciários sólidos, plano de carreira estruturado, possibilidade de ascensão profissional baseada em mérito e estabilidade no emprego, mesmo diante de crises econômicas.

A atratividade também se relaciona com a valorização da qualidade de vida, uma vez que muitos cargos públicos oferecem jornadas de trabalho regulares e previsíveis, o que permite aos servidores conciliar melhor vida pessoal e profissional.

A importância dos concursos públicos na vida dos brasileiros reflete a busca por um ambiente de trabalho mais seguro e reconhecido, onde a meritocracia é um dos pilares fundamentais.

Para muitos brasileiros, esta é uma oportunidade de ascensão social e profissional baseada no mérito, abrindo portas para uma carreira estável e com recompensas palpáveis a longo prazo.

Ainda, o ingresso no serviço público pode representar a realização de sonhos e aspirações individuais, permitindo o exercício de funções que contribuam diretamente para o desenvolvimento do país, seja na área da saúde, educação, segurança pública ou outras esferas de atuação governamental.

