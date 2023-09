Você pode ver estes 4 lugares da Terra se estiver no espaço

Nas imagens que são fotografadas da terra diretamente do espaço, em sua grande parte, é possível ver apenas os oceanos e continentes, já que de tão longe, praticamente tudo acaba se tornando apenas uma grande massa uniforme. Por bastante tempo, havia uma crença que apenas a Muralha da China era possível ser observada diretamente do espaço, mas há 10 anos, um astronauta decidiu revelar que isso não é de fato verdade e que há outras construções que podem ser observadas, descubra quais.

Estas 4 construções podem ser vistas diretamente do espaço, confira | Imagem de Arek Socha por Pixabay

De fato, há como visualizar a muralha da China do espaço?

A famosa Muralha da China é uma das construções humanas que mais impressionam a todos, por conta disso, várias pessoas afirmam que há como vê-la diretamente do espaço, contudo, um astronauta da NASA decidiu contar toda a verdade sobre o assunto e desmentiu essa história.

Ele afirmou que com alguns objetos é possível observar, mas a olho nu, é extremamente difícil, já que ela é estreita e sua cor pode ser facilmente confundida com as cores do solo. O que torna a visibilidade difícil e em alguns casos, impossível..

Ainda afirmou algo mais sério, que há outros 4 pontos turísticos que podem ser observados diretamente do espaço com uma maior facilidade, sem ser a Muralha da China. A declaração dele chamou a atenção de todos.

Por que é difícil observar as construções a olho nu?

A dificuldade acontece por vários motivos, mas é fato que atualmente, com tantas tecnologias, é possível visualizar bastante coisa utilizando alguns aparelhos digitais, mas a olho nu, não é tão fácil assim.

Já que a Terra possui uma quantidade imensurável de relevos e texturas, então, olhando do espaço, tudo parece apenas uma grande massa homogênea, lembrando que essas observações são realizadas diretamente da Estação Espacial Internacional (ISS).

Por conta disso, a maioria das construções humanas acabam se tornando imperceptíveis se comparadas com os relevos e texturas presentes em todo o planeta. Com uma quantidade gigantesca de montanhas, florestas, desertos e serras, é impossível separar tudo.

Quais as construções que podem ser vistas do espaço?

Entretanto, mesmo com tantas dificuldades, é possível visualizar algumas construções, como foi revelado por Chris Hadfield, astronauta da NASA. A revelação aconteceu em 2013, mas apenas agora veio à tona. De acordo com ele, estas 4 construções são visíveis:

O Himalaia

As Pirâmides de Gizé

O Gran Canyon do Colorado

O Rio Amazonas

O que chamou a atenção de todos, foi que das 4 construções citadas, apenas as pirâmides são criações humanas, o restante, todas são obras da própria natureza.

