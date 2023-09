Preço do carro elétrico surpreende: quanto custa no Brasil em 2023?

Os carros elétricos já estão chegando no Brasil e a tendência é que em breve, eles disputem espaço com os veículos que ainda usam combustíveis fósseis. No momento, os carros elétricos ainda não são tão baratos, mas em breve, é provável que o valor deles possam competir com os carros populares, além da economia gerada em utilizar energia e não gasolina. Confira as melhores opções.

Valores praticados em carros elétricos surpreende a todos, veja | Imagem de (Joenomias) Menno de Jong por Pixabay

Por que comprar um veículo elétrico?

Há vários motivos que acabam levando o usuário a optar por um veículo elétrico e na maioria das vezes, o preço é o menor dos motivos, já que há outras vantagens que conseguem se sobressair em relação ao valor do produto.

Quando se pensa em veículo elétrico, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas: utilizar energia pode ser mais barato do que gasolina. E a depender da localidade, de fato a afirmação está correta. No longo prazo, a economia é certa.

E os brasileiros devem lembrar que no período que houve a paralisação dos caminhoneiros, várias pessoas sofreram pela falta de gasolina, problema que não iria ocorrer caso os veículos fossem elétricos. Sem contar na possibilidade de utilizar energia solar para recarregá-los.

Por que os veículos elétricos ainda são tão caros no Brasil?

Infelizmente, essa é a realidade não apenas do Brasil, mas de uma grande parte do mundo, mas por aqui, as coisas pioram ainda mais devido aos altos impostos que são cobrados. Para que uma frota de veículos elétricos chegasse ao país, seria necessário um bom incentivo fiscal por parte do governo.

Além disso, como não há ainda um polo de fabricação desses veículos no Brasil, acaba que tudo é importado e isso torna todo o processo até o comprador final, bastante elevado. Mas mesmo assim, a tendência é que logo essa realidade mude.

Várias fabricantes já estão sinalizando positivamente em relação a chegarem no Brasil e montarem as fábricas no país, como o território possui dimensões continentais, acaba sendo um bom negócio para a maioria delas.

Qual o valor dos veículos?

CAOA Chery iCar: o seu valor é de R$ 139.990, seu tamanho pequeno é ideal para quem procura um carro compacto e econômico, já sua autonomia é de até 282 km, segundo a fabricante;

Jac E-JS1: o seu valor é também de R$ 139.990, possui características bem parecidas com o anterior, a principal diferença encontra-se na autonomia, que é de até 302 km;

Renault Kwid e-tech: já esse modelo possui um valor superior em relação aos anteriores, sendo vendido a partir de R$ 149.990, em questão de potência, ele acaba perdendo, mas em aceleração, ele é excelente, já sua autonomia, é perfeita para ambientes urbanos, podendo chegar a 185 km;

Fiat 500e: por fim, o que é um dos carros mais caros da categoria, já que possui um design premium, lembrando que sua autonomia é de até 227 km, já o seu valor, pode assustar alguns, sendo de vendido a partir de R$ 214.990.

Por fim, vale lembrar que todos os carros elétricos possuem um torque excelente, chegando a altas velocidades em poucos segundos. Por exemplo, no último modelo citado, ele consegue ir de 0 a 100km/h em apenas 9 segundos, sem contar no silêncio, não há quase nada de barulho.

