Cassinos não querem que ninguém saiba sobre estes 3 segredos

Os cassinos são, há muito tempo, lugares muito populares entre as pessoas que buscam emoção, entretenimento e, obviamente, a chance de levar para casa alguma quantia extra de dinheiro. Seja sob as luzes da famosa Las Vegas, ou mesmo em locais mais discretos, estes verdadeiros templos de jogos conseguem atrair um enorme público.

Porém, por trás das mesas animadas e jogos e das luzes atraentes e cintilantes, existem alguns segredos que os responsáveis pelos cassinos simplesmente preferem ocultar. E quem os frequenta raramente pensa a respeito.

Uma das primeiras coisas que são escondidas do público é o fato de que este tipo de ambiente é projetado de forma meticulosa, de modo que a permanência do indivíduo seja mantida por mais tempo: ele simplesmente é incentivado a ficar jogando, mesmo que nem mesmo perceba isso.

Das cores até os aromas: cada detalhe é escolhido por um motivo.

Isso significa basicamente que tudo é pensado para que a atmosfera criada seja empolgante e aconchegante, mantendo cada jogador interessado e envolvido no que diz respeito a continuar investindo seu tempo e seu dinheiro.

A falta de janelas e a presença de diversos corredores também são táticas sutis, usadas de modo a fazer o jogador perder a noção do tempo.

Mas existem outros segredos que as paredes dos cassinos guardam, e alguns deles são explicados no conteúdo a seguir.

Os segredos que são guardados pelos cassinos e nunca são admitidos

Existem exatamente 3 “tipos” de segredos que são mantidos pelos cassinos, sendo eles:

1. Os segredos sobre a segurança

É extremamente comum assistir a filmes e, neles, ver algumas pessoas que entram em um cassino e parecem que imediatamente começam a ser filmadas. Porém, neste ponto a ficção imita a realidade.

De fato, a segurança dentro desses ambientes é tão grande que diversas câmeras ficam ativas e direcionadas para os rostos certos, a fim de que possam identificar possíveis trapaceiros ou mesmo criminosos.

2. Os segredos sobre os caça-níqueis

Outro segredo mantido pelos cassinos diz respeito ao fato de que alguns caça-níqueis são planejados de modo que realizem pagamentos menores.

Desta forma, quando um jogador consegue ganhar algo, o prejuízo para “a casa” é menor. E, claro: uma vez que a quantia liberada não é tão grande, a pessoa se sente tentada a continuar tentando ganhar ainda mais.

Ou seja: com essa estratégia, os cassinos ganham de duas formas.

3. Os segredos sobre os brindes e os bônus

Em terceiro lugar nesta lista de segredos estão os brindes e os bônus, que são promovidos muitas vezes sem a revelação dos pré-requisitos que devem ser atendidos para que um jogador possa ser contemplado.

Em algumas situações, portanto, o cassino pode fazer a exigência de que o indivíduo pague algo, a fim de poder fazer o resgate de algo que ganhou. É o tipo de estratégia que serve para atrair quem quer ganhos extras, mas que, não raramente, costuma gerar um envolvimento ainda maior nos jogos.

Vale a pena se atentar

Os cassinos são basicamente empresas focadas no lucro, e os segredos acima listados compõem a estratégia necessária para arrecadar cada vez mais dinheiro. Logo, todo jogador precisa ter cada um deles fixados na mente, a fim de não se decepcionar.

Conhecer essa realidade por trás do glamour e do brilho pode ajudar as pessoas a tomarem decisões mais conscientes, limitando os riscos financeiros.

