Nova Mercedes leva visual do PS5; quem comprar, ganha um PlayStation

A Mercedes-Benz e a PlayStation (Sony) anunciaram uma parceria para lançar um carro inspirado no PS5. O A-Class Vibes, como foi chamado, tem design branco e luzes internas azuis, que remetem ao console de videogame.

Parceria entre as marcas

A parceria entre as duas marcas tem como objetivo unir os elementos cromáticos e emocionais que unem os best-sellers das duas marcas. O A-Class Vibes compartilha com o PS5 um design caracterizado por linhas modernas, sinuosas e futuristas, e detalhes cromáticos inspirados pelo console de nova geração.

Benefícios em PS5 para os compradores

Além do design inspirado no PS5, os compradores do A-Class Vibes também receberão uma edição digital do console e uma cópia do jogo Gran Turismo 7. As vendas online do veículo, que custa € 55.677 (cerca de R$ 296 mil), começaram no dia 20 de julho de 2023.

Imagem: divulgação.

Limitação de unidades

A Mercedes-Benz informou que serão produzidas apenas 50 unidades do A-Class Vibes em todo o mundo. Os interessados em adquirir o veículo devem fazer a reserva online.

O A-Class Vibes é uma parceria inédita entre duas marcas líderes em seus respectivos segmentos. O carro é uma opção interessante para os fãs da PlayStation que buscam um veículo com design moderno e esportivo.

Veja o vídeo: