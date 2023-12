Vídeo: Mulher usa IA de clonagem para descobrir “traição”; entenda

Um vídeo que viralizou no TikTok no início em 2023 mostrou uma americana que descobriu a traição do namorado usando um programa de clonagem de voz. No entanto, a responsável pelo vídeo, Mia Dio, confirmou em entrevista que tudo não passou de uma brincadeira.

A clonagem de voz é uma tecnologia que permite criar uma versão artificial da voz de uma pessoa. A tecnologia pode ser utilizada para diversos fins, como criação de efeitos especiais, dublagem e até mesmo falsificação de áudio.

Vídeo viralizou no TikTok e mulher explicou o que fez com a Ia que supostamente teria descoberto a traição que sofria.

Vídeo viral

No vídeo viral do TikTok, Mia Dio aparece conversando com o amigo do namorado pelo FaceTime. Ela usa um programa de clonagem de voz para fazer com que o amigo do namorado diga que o namorado dela está traindo.

Após o vídeo viralizar, Mia Dio foi bombardeada com comentários de pessoas que a elogiavam por sua coragem e inteligência. No entanto, ela decidiu esclarecer a verdade em uma entrevista ao site BuzzFeed.

Pegadinha

Mia Dio afirmou que ela, o namorado e o amigo dele construíram a pegadinha juntos. Eles decidiram fazer a brincadeira depois de assistirem a uma notícia sobre um golpe do falso sequestro com clonagem de voz.

“O contexto importante aqui é que este vídeo foi totalmente uma brincadeira com meus fãs, e tanto meu namorado quanto meu amigo estavam envolvidos nisso“, disse Mia Dio.

A jovem afirmou que ficou surpresa com a repercussão do vídeo, pois não imaginava que as pessoas acreditariam mesmo que era real.

O caso do vídeo viral do TikTok mostra como a tecnologia de clonagem de voz pode ser utilizada para enganar as pessoas. É importante estar atento às informações que são compartilhadas na internet e não acreditar em tudo o que se vê.