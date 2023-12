FGTS: conhece o saque-depósito recursal? Permite tirar dinheiro do fundo

O saque-depósito recursal é uma modalidade de saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Poucas pessoas já ouviram falar nessa possibilidade, mas ela existe e pode ser aproveitada.

Este tipo de saque do FGTS é diferente do saque-rescisão e do saque-aniversário. Ele é uma modalidade que permite ao trabalhador sacar o valor depositado na conta para garantir a execução de uma sentença trabalhista.

Veja quem pode utilizar o saque-depósito recursal para tirar dinheiro do FGTS ainda em 2023.

Como funciona

O saque-depósito recursal ocorre quando o trabalhador entra com um processo trabalhista contra o empregador e deposita o valor do FGTS para garantir a execução da sentença. O valor depositado é corrigido pela Caixa Econômica Federal e pode ser sacado pelo trabalhador após o trânsito em julgado da sentença, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso.

Quem pode usar

Podem usar o saque-depósito recursal todos os trabalhadores que tenham contas ativas ou inativas no FGTS, independentemente da data de abertura da conta ou do valor do saldo.

Documentos necessários para sacar do FGTS

Para solicitar o saque-depósito recursal, o trabalhador deve apresentar os seguintes documentos à Caixa Econômica Federal:

Certidão de trânsito em julgado da sentença trabalhista;

Cópia da carteira de trabalho;

Cópia da Carteira de Identidade;

Cópia do CPF;

Comprovante de residência.

Valor do saque do FGTS

O valor do saque-depósito recursal é o valor total depositado na conta do FGTS, corrigido pela Caixa Econômica Federal.

Prazo para saque

O prazo para solicitar o saque-depósito recursal é de cinco anos, contados da data de depósito do valor na conta do FGTS.

Exemplo

Imagine que um trabalhador entra com um processo trabalhista contra o empregador e deposita o valor de R$ 10.000,00 na conta do FGTS para garantir a execução da sentença. Após o trânsito em julgado da sentença, o trabalhador pode sacar o valor depositado, que estará corrigido pela Caixa Econômica Federal.

Impacto no trabalhador

O saque-depósito recursal é uma importante ferramenta para os trabalhadores que entram com processos trabalhistas contra os empregadores. O saque garante que o trabalhador tenha acesso ao valor depositado na conta do FGTS, mesmo que o empregador não cumpra a sentença.

Impacto na economia

O saque-depósito recursal também pode ter um impacto positivo na economia, pois libera recursos para o consumo. Quando o trabalhador saca o valor depositado na conta do FGTS, ele pode usar o dinheiro para comprar bens e serviços, o que estimula a atividade econômica.

O saque-depósito recursal é uma modalidade de saque do FGTS que pode ser utilizada por todos os trabalhadores que tenham contas ativas ou inativas no fundo. O saque é importante para garantir que o trabalhador tenha acesso ao valor depositado na conta do FGTS, mesmo que o empregador não cumpra a sentença.