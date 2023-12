Plantas para colher dinheiro em 2024; veja 7 opções

O ano novo está chegando e, com ele, a oportunidade de começar novos projetos. Para quem acredita no feng shui, uma boa opção é investir em uma horta em casa com plantas que atraem prosperidade.

Segundo o feng shui, as plantas têm o poder de harmonizar os ambientes e promover a prosperidade. Por isso, é importante escolher plantas que estejam alinhadas com os princípios do feng shui.

A seguir, listamos 7 plantas que podem ser cultivadas em casa e que atraem prosperidade, segundo o feng shui.

Segundo as tradições milenares, como o feng shui, existem algumas plantas que podem ajudar a atrair mais dinheiro para a sua vida. Veja quais são 7 boas opções neste sentido.

1. Bambu da sorte

O bambu da sorte é uma das plantas mais populares para atrair prosperidade. Ele é conhecido por seu crescimento rápido e fácil, o que simboliza a prosperidade e o crescimento. O bambu da sorte também é associado à boa sorte, à longevidade e à saúde.

2. Orquídea

A orquídea é uma planta elegante e exótica que é associada à riqueza e ao luxo. Ela também é conhecida por sua beleza e delicadeza, o que simboliza a sensibilidade e a intuição.

3. Lírio da paz

O lírio da paz é uma planta que é associada à paz, à harmonia e à pureza. Ele também é conhecido por sua beleza e delicadeza, o que simboliza a tranquilidade e a serenidade.

4. Folhas verdes

As folhas verdes são associadas à vida, à energia e à prosperidade. Elas também são conhecidas por sua capacidade de purificar o ar, o que simboliza a limpeza e a renovação.

5. Frutas e legumes

As frutas e legumes são associados à fertilidade, à abundância e à prosperidade. Eles também são conhecidos por seus nutrientes, o que simboliza a saúde e o bem-estar.

6. Flores amarelas

As flores amarelas são associadas à alegria, à felicidade e à prosperidade. Elas também são conhecidas por sua cor vibrante, o que simboliza a energia e a vitalidade.

7. Flores vermelhas

As flores vermelhas são associadas ao amor, à paixão e à prosperidade. Elas também são conhecidas por sua cor intensa, o que simboliza a força e a determinação.

Cuidados para cultivar plantas em casa

Para cultivar plantas em casa, é importante seguir alguns cuidados básicos, como:

Escolha um local com boa luminosidade.

Prepare o solo com composto orgânico.

Regue as plantas regularmente.

Adube as plantas periodicamente.

Faça a poda das plantas conforme necessário.

Como atrair prosperidade com plantas

Para atrair prosperidade com plantas, é importante seguir algumas dicas, como:

Plante as plantas em locais estratégicos da casa, como a sala ou o escritório.

Mantenha as plantas saudáveis e bem cuidadas.

Coloque as plantas em vasos bonitos e harmoniosos.

Combine as plantas com a decoração da casa.

Com um pouco de planejamento e dedicação, é possível cultivar plantas em casa e atrair prosperidade. As opções listadas neste artigo são apenas algumas das muitas plantas que podem ser cultivadas para fins comerciais.