Dezembro começa com feriado inesperado no dia 8; veja onde

Muitos trabalhadores aguardam ansiosamente a passagem dos dias em dezembro, já que 25 e 31 são feriados nacionais. Estamos falando de Natal e Ano Novo. Contudo, no dia 8 de dezembro há um feriado que algumas pessoas não se lembram.

O Dia da Imaculada Conceição é celebrado nesta sexta-feira (8) e, em muitas localidades do Brasil é feriado. Veja onde as atividades serão paralisadas para um descanso merecido.

Dia 8 de dezembro é feriado no Brasil, mas apenas em algumas localidades do país. Descubra onde tem folga.

Onde é feriado dia 8 de dezembro?

Cidade de Belo Horizonte e outras seis capitais brasileiras comemoram, nesta sexta-feira, 8 de dezembro, o Dia de Nossa Senhora da Conceição ou Imaculada Conceição. A data é feriado em Belo Horizonte, Belém, Boa Vista, João Pessoa, Maceió, Recife e Salvador. No Amazonas, Maranhão, Piauí e Sergipe, o feriado é estadual. Em Macapá, a data é ponto facultativo.

A Imaculada Conceição é um dogma da Igreja Católica que afirma que a Virgem Maria foi preservada do pecado original desde o momento de sua concepção. Segundo a fé católica, Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe de seu filho, Jesus Cristo. Para que ela pudesse cumprir essa missão, era necessário que ela estivesse livre do pecado original, que é a herança de todos os seres humanos.

A definição dogmática da Imaculada Conceição foi proclamada pelo Papa Pio IX em 8 de dezembro de 1854. A data foi escolhida porque, segundo a tradição católica, Maria foi concebida no dia 8 de dezembro de 895 a.C.

A fé na Imaculada Conceição é uma das mais importantes da Igreja Católica. Ela expressa a crença de que Maria foi escolhida por Deus para ser uma pessoa perfeita, sem pecado, e que ela foi preparada para ser a mãe de Jesus Cristo.

Mais feriados

Além do feriado de 8 de dezembro, o calendário religioso brasileiro conta com outros feriados importantes, como o Natal, comemorado em 25 de dezembro, e o Ano Novo, comemorado em 1º de janeiro.

O Natal é a celebração do nascimento de Jesus Cristo. É um feriado religioso celebrado por cristãos de todo o mundo. No Brasil, o Natal é um feriado nacional e é comemorado com festas, presentes e muita comida.

O Ano Novo é a celebração da chegada de um novo ano. É um feriado civil celebrado em todo o mundo. No Brasil, o Ano Novo é comemorado com festas, queima de fogos e muita música.

Aqui estão mais informações sobre os próximos feriados religiosos no Brasil:

Festa de Nossa Senhora Aparecida: 12 de outubro

Dia de Finados: 2 de novembro

Corpus Christi: junho ou julho (data móvel)

Páscoa: março ou abril (data móvel)

A data exata de cada feriado religioso é definida pela Igreja Católica.