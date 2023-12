Senhas de cartão que fazem você correr perigo; cuidado com esta lista

As senhas de cartão de crédito são compostas por apenas quatro dígitos, o que resulta em 10 mil combinações possíveis. No entanto, nem todas as combinações são igualmente seguras.

Na verdade, alguns cartões podem ter senhas de até 6 dígitos, embora isso seja mais raro. Normalmente, essas senhas são apenas numéricas, o que dificulta a escolha de uma chave que seja 100% segura e individual.

Contudo, algumas combinações oferecem ainda mais riscos para os clientes do que outras. As senhas devem sempre ser as mais seguras possíveis. Por isso, vale a pena conferir quais são as que oferecem maior insegurança.

De uma olha nesta lista de senhas inseguras e garanta que a sua não esteja entre elas, pois pode ser um grave erro.

Você tem uma dessas senhas no cartão? Troque!

Um estudo conduzido por um ex-cientista de dados do Facebook analisou senhas vazadas na internet e descobriu que as 10 senhas mais usadas são:

1234

1111

0000

1212

7777

1004

2000

4444

2222

Essas senhas são fáceis de adivinhar porque seguem padrões óbvios, como repetições de dígitos, sequências numéricas ou datas de aniversário.

Por exemplo, a senha 1234 é a mais usada porque é fácil de lembrar. Ela também é uma das primeiras senhas que as pessoas aprendem a digitar, pois é usada em muitos teclados de telefones celulares e máquinas de cartão.

A senha 1111 é outra senha comumente usada porque é fácil de lembrar e digitar. Ela também é uma senha que as pessoas podem adivinhar rapidamente, mesmo se não a conheçam.

A senha 0000 é uma senha ainda mais fácil de adivinhar. Ela é a senha padrão para muitos dispositivos e serviços, o que significa que os criminosos cibernéticos geralmente a conhecem.

As senhas 1212, 7777, 1004, 2000, 4444 e 2222 também são fáceis de adivinhar porque seguem padrões óbvios.

Para escolher uma senha segura, é importante evitar padrões óbvios. Em vez disso, use uma combinação de letras, números e símbolos que seja difícil de adivinhar.

Aqui estão algumas dicas para escolher uma boa senha:

Use uma combinação de letras, números e símbolos.

Evite usar datas de aniversário, nomes de familiares ou amigos ou outras informações pessoais que possam ser facilmente adivinhadas.

Faça a senha longa o suficiente. Uma senha de 12 caracteres ou mais é mais segura do que uma senha de 8 caracteres ou menos.

Não use a mesma senha para vários sites ou serviços.

Ao seguir essas dicas, você pode ajudar a proteger suas informações pessoais e financeiras.

