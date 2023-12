Abra o app do Bolsa Família e se surpreenda com esta notícia

A Caixa Econômica Federal libera a partir desta segunda-feira, 4 de dezembro, a consulta ao valor do Bolsa Família de dezembro. A última parcela do ano será antecipada para todos os inscritos no programa, com calendário que vai dos dias 11 a 22 de dezembro.

A antecipação das datas de pagamento do Bolsa Família gerou dúvidas em alguns beneficiários sobre o período de atualização do aplicativo do programa. Normalmente, a consulta fica disponível a partir do dia 10 de cada mês, mas em dezembro esse calendário foi adiantado.

Consulta aos valores antecipados do Bolsa família está disponível no aplicativo. Confira o que você pode fazer para ter acesso.

Consulta liberada ao Bolsa Família

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), os beneficiários poderão consultar as informações sobre a parcela de dezembro do Bolsa Família a partir do dia 5 de dezembro, quando começam a ser atualizadas em todos os canais do programa.

A folha de pagamento deste mês será processada entre os dias 2 e 4 de dezembro. Dessa forma, a partir do dia 5 de dezembro a Caixa inicia a atualização das informações no aplicativo do Bolsa Família, no app Caixa Tem e no Portal Cidadão Caixa.

É importante lembrar que os primeiros dias em que a consulta do Bolsa Família é liberada os canais podem apresentar instabilidade e falhas de login por conta do grande número de acessos simultâneos.

Normalmente, as famílias já começam a verificar a atualização dos dados nas primeiras horas do dia, quando a Caixa atualiza o valor da parcela, a situação do benefício e os avisos de bloqueio ou cancelamento.

Veja o que fazer pelo celular

Para consultar o valor do Bolsa Família, os beneficiários podem utilizar os seguintes canais:

Aplicativo do Bolsa Família

Portal Cidadão da Caixa (https://cidadao.caixa.gov.br/)

Aplicativo Caixa Tem

Telefone 121 do MDS

Whatsapp do Bolsa Família (+55 61 4042 1552)

Central da Caixa no número 111

A consulta pelo Whatsapp do Bolsa Família e do canal da Ouvidoria do MDS no Telegram, o Disque Social 121, já está disponível. O atendimento é feito por operadores do ministério e esclarece dúvidas sobre o prazo de atualização do Cadúnico, a situação do Bolsa Família e a data do próximo pagamento.

A Caixa começa a liberar a nova parcela do Bolsa Família a partir do dia 11 de dezembro para inscritos com NIS 1. O depósito para esse grupo está marcado para segunda-feira, portanto o dinheiro deve ficar disponível pelo Caixa Tem no sábado, 9 de dezembro.

O cronograma segue liberando o Bolsa Família e o Auxílio Gás dos Brasileiros para 5,5 milhões até o dia 22 de dezembro. Nas mesmas datas, o Governo da Paraíba vai depositar o abono natalino para 693 mil famílias do programa.

Data de pagamento / Final do NIS

11 de dezembro / 1

12 de dezembro / 2

13 de dezembro / 3

14 de dezembro / 4

15 de dezembro / 5

18 de dezembro / 6

19 de dezembro / 7

20 de dezembro / 8

21 de dezembro / 9

22 de dezembro / 0

A antecipação das datas de pagamento do Bolsa Família é uma medida importante para atender às necessidades das famílias beneficiárias, especialmente neste momento de fim de ano. A Caixa Econômica Federal está trabalhando para garantir que a consulta ao valor da parcela seja realizada de forma rápida e eficiente.