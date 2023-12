Caixa Tem: como liberar saque imediato de R$ 4.500; seu CPF está na lista

O Crédito Caixa Tem é uma linha de crédito disponibilizada pela Caixa Econômica Federal para pequenos empreendedores e Microempreendedores Individuais (MEI). O objetivo principal do programa é ajudar esses negócios a se manterem e crescerem durante a pandemia de COVID-19.

Para solicitar o Crédito Caixa Tem, os interessados devem acessar o aplicativo Caixa Tem e clicar na opção “Crédito CAIXA Tem”. Em seguida, é necessário preencher um formulário com informações sobre o negócio, como faturamento, número de funcionários e despesas.

A análise do crédito é feita de forma automática e o resultado é informado ao solicitante em até dois dias úteis. Se o crédito for aprovado, o valor é creditado na conta do Caixa Tem e o empreendedor pode utilizá-lo para despesas relacionadas ao negócio, como pagamento de fornecedores, funcionários e outras contas.

Como liberar o saque imediato de R$ 4.500

O Caixa Tem permite que os beneficiários saquem até R$ 4.500 imediatamente. No entanto, é importante destacar que este montante deve ser utilizado para despesas relacionadas ao empreendimento, como pagamento de empregados, fornecedores e outras contas relacionadas ao negócio.

Para liberar o saque imediato de R$ 4.500, o beneficiário deve seguir os seguintes passos:

Acessar o aplicativo Caixa Tem e fazer login com o número do CPF e senha;

Procurar a opção “Liberar acesso” na lista e tocar nela;

Apertar o botão “Toque aqui para realizar seu primeiro acesso”;

A Caixa enviará um SMS para o celular cadastrado. Digite o código de verificação;

A Caixa colocará sua liberação em um período de análise. Se tudo ocorrer corretamente, seu dispositivo estará autorizado para uso.

Como acessar o Caixa Tem pela primeira vez ou em um novo celular

Ao acessar o Caixa Tem pela primeira vez, o usuário precisa liberar o acesso à conta. Para isso, siga os passos descritos no intertítulo anterior.

Ao trocar de celular, é necessário realizar um processo um pouco mais demorado para nomear o novo dispositivo como o aparelho de acesso à sua conta. Para isso, siga os passos abaixo:

Vá até uma agência da Caixa Econômica e procure o atendimento;

Solicite ao funcionário a desvinculação da conta do aparelho antigo;

O aparelho antigo será excluído pela Caixa;

Agora, acesse o aplicativo novamente e faça o login.

O Caixa Tem é uma ferramenta valiosa para pequenos empreendedores e indivíduos que desejam iniciar um novo negócio. Com a possibilidade de saque imediato de até R$ 4.500, este benefício pode ajudar a cobrir diversas despesas relacionadas ao empreendimento. No entanto, é essencial entender como desbloquear e acessar os serviços do Caixa Tem, seja no primeiro acesso ou ao trocar de celular, para garantir que você possa aproveitar ao máximo esse recurso.

