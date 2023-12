Metade do preço! Caixa realiza leilão virtual com mais de 270 imóveis

A Caixa Econômica Federal realiza um leilão virtual com cerca de 270 imóveis em todas as regiões do Brasil. Os lances podem ser feitos até o dia 5 de dezembro, às 10h, no site da Fidalgo Leilões.

Há imóveis residenciais e comerciais, com descontos de até 50% da avaliação. É possível usar o FGTS como pagamento.

Confira alguns destaques do leilão

Entre os destaques do leilão, estão:

Uma casa com 69,9m² de área privativa, área de serviço, banheiro social, cozinha, lavabo, dois quartos e uma sala, em Cidade Oriental (GO), a partir de R$52,6 mil;

Um apartamento com 57,3m² de área total, 42,4m² de área privativa, dois quartos, sala, cozinha e uma vaga de garagem, além de lazer completo, em Betim (MG), a partir de R$75,6 mil;

Uma casa com 35m² de área privativa, construída em 51m² de área do terreno, quarto, área de serviço, WC, sala, cozinha e uma vaga de garagem, em Nova Iguaçu (RJ), a partir de R$83,4 mil;

Uma casa com 30m² de área privativa, 52,7m2 de área do terreno, quarto, área de serviço, WC, sala e cozinha, em São Gonçalo (RJ), a partir de R$59,8 mil;

Um apartamento com 50 m² de área privativa, dois quartos (uma suíte), dois WCs, sala, cozinha e uma vaga de garagem, em Conde (PB), a partir de R$65,3 mil;

Uma casa com 77,6m² de área privativa, 200m² de área do terreno, dois quartos, área de serviço, WC, sala, cozinha e terraço, em Ceará-Mirim (RN), a partir de R$49,8 mil;

Uma casa com 40m² de área privativa, 97,5m² de área do terreno, dois quartos, área de serviço, WC, sala e cozinha, em Muaná (PA), a partir de R$27,7 mil.

Como participar do leilão

Para participar do leilão, é necessário fazer um cadastro no site da Fidalgo Leilões ( https://www.fidalgoleiloes.com.br/ ). Os lances podem ser feitos online, por telefone ou por carta.

A documentação necessária para participar do leilão varia de acordo com o tipo de imóvel. No entanto, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de renda.

O leilão da Caixa Econômica Federal é uma oportunidade para quem busca comprar um imóvel com desconto. Os imóveis estão localizados em todas as regiões do Brasil e há opções para todos os bolsos.

