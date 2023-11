Especialistas afirmam que é melhor desligar o Wi-Fi quando estiver na rua

Você costuma sair de casa com o Wi-Fi do celular ativado? Então vale a pena repensar essa estratégia quando não estiver em casa.

Especialistas apresentam 4 razões para desativar o Wi-Fi do seu celular quando estiver na rua. A seguir, continue a leitura para descobrir essas orientações fundamentais e mudar sua interação com o celular.

Entenda os benefícios de desligar o Wi-Fi quando estiver na rua. / Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Desativar o Wi-Fi do celular tem benefícios

Desativar o Wi-Fi do seu celular enquanto estiver fora de casa pode trazer mais vantagens do que se imagina. Especialistas destacam quatro motivos cruciais que podem fazer você repensar seu uso do dispositivo móvel.

Segurança Cibernética

Ao desligar o Wi-Fi do telefone, é possível evitar a invasão do dispositivo. Isto ocorre porque, quando o Wi-Fi está ligado, o celular pode se conectar automaticamente a redes abertas ou públicas, frequentemente não seguras, expondo-o a riscos de ataques cibernéticos. Hackers podem interceptar facilmente informações pessoais e financeiras transmitidas nessas redes.



Economia de Bateria

Além da questão de segurança, desativar o Wi-Fi pode preservar a bateria do celular. Com o Wi-Fi ativado, o telefone busca constantemente redes disponíveis, o que consome energia. Ao desligar o Wi-Fi, reduz-se o consumo de energia e prolonga-se a vida útil da bateria, garantindo que o telefone esteja disponível quando necessário.



Melhora no Desempenho

Desativar o Wi-Fi também pode otimizar o desempenho do telefone. Em áreas com várias redes Wi-Fi, o telefone pode tentar se conectar continuamente a diferentes redes, causando lentidão e instabilidade na conexão de dados. Ao desligar o Wi-Fi, garante-se uma conexão de dados móveis mais estável e confiável.



Conexão Consciente

Ao desligar a internet sem fio, somos levados a ser mais seletivos e conscientes sobre o uso da internet. Isso ajuda a reduzir a dependência do smartphone e nos permite aproveitar mais o ambiente ao nosso redor.

Desativar a internet sem fio do telefone quando estiver fora de casa oferece múltiplos benefícios: aumenta a segurança cibernética, economiza bateria, melhora o desempenho do dispositivo e promove uma conexão mais consciente com a tecnologia.

Leia mais: Internet do futuro já chegou? Conheça o Wi-Fi 7

Como otimizar a bateria do seu celular:

Gerenciamento de Aplicativos e Brilho da Tela: O gerenciamento de aplicativos é crucial para preservar a bateria do celular. Fechar aplicativos em segundo plano que não estão sendo utilizados pode reduzir significativamente o consumo de energia. Além disso, ajustar o brilho da tela para um nível adequado e desativar o brilho automático também pode contribuir para economizar energia.



Ativar Modo de Economia de Energia: A maioria dos smartphones oferece um modo de economia de energia que desabilita certos recursos não essenciais. Ativar esse modo pode prolongar consideravelmente a vida útil da bateria, limitando notificações em segundo plano, vibracall, sincronização automática e outras funções que consomem energia.



Gestão de Conectividade: Desativar recursos de conectividade, como internet sem fio, Bluetooth e GPS quando não estiverem em uso, é uma prática eficaz para economizar bateria. Além disso, reduzir o tempo de inatividade da tela e desativar a atualização automática de aplicativos podem contribuir para o uso mais eficiente da energia do dispositivo.



Atualizações e Manutenção: Manter o sistema operacional e os aplicativos atualizados é crucial. As atualizações muitas vezes vêm com melhorias na eficiência energética e correções de bugs que podem afetar o consumo de bateria. Além disso, cuidar da manutenção da bateria ao evitar superaquecimento e utilizar carregadores e cabos adequados pode ajudar a prolongar a vida útil da bateria do celular.

No vídeo a seguir, veja dicas sobre deixar, ou não, o Wi-Fi ligado durante a noite:

Leia mais: Tem alguém ROUBANDO seu WiFi! Descubra como saber