Novo golpe do INSS: abra o olho para não cair nele

Um esquema fraudulento tem atingido aposentados e pensionistas do INSS, prometendo aumentos significativos em seus benefícios previdenciários.

Este golpe, conhecido como Golpe do Reajuste do Benefício, envolve contatos por telefone ou e-mail, nos quais os golpistas se passam por representantes do INSS ou órgãos similares.

A seguir, continue lendo para entender como funciona a dinâmica do golpe e entender como é possível se proteger.

Novo golpe promete aumentar benefícios de pensionistas do INSS. Entenda como funciona/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Novo golpe promete aumentar benefício de pensionistas do INSS

Os fraudadores iludem as vítimas com a promessa de reajustes ou benefícios extras, requerendo, em contrapartida, o pagamento de taxas administrativas ou processuais.

Estas taxas são fraudulentas, buscando apenas obter dinheiro de maneira ilegal. Em alguns casos, solicita-se também informações pessoais e bancárias, aumentando o risco de roubo de identidade e fraudes financeiras.

Para evitar cair nessa armadilha, é crucial que os aposentados não compartilhem informações pessoais ou bancárias, tampouco efetuem pagamentos nessas condições.

Em situações de dúvida sobre benefícios ou reajustes, é recomendável buscar informações diretamente nas agências oficiais ou por meio de canais de comunicação seguros dessas instituições.

Em caso de ter sido vítima desse golpe, é fundamental denunciar o ocorrido tanto ao INSS quanto às autoridades policiais. Atenção constante e medidas preventivas são cruciais, dado que os aposentados são frequentemente alvos desses esquemas.

INSS tem papel essencial na vida dos brasileiros

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) desempenha um papel crucial na vida dos brasileiros, sendo responsável por assegurar a proteção social e o amparo previdenciário a milhões de cidadãos do país.

Criado em 1990, por meio da Lei nº 8.029, o INSS consolidou a gestão e execução da previdência social no Brasil, unificando diversas instituições previdenciárias que existiam anteriormente.

Sua criação foi fundamental para garantir direitos previdenciários aos trabalhadores, aposentados, pensionistas e pessoas em situações específicas, oferecendo benefícios como aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, entre outros.

O INSS atua como um pilar de segurança social, proporcionando apoio financeiro em momentos de necessidade, como em casos de invalidez, doença ou perda do provedor familiar.

Além de sua importância direta na vida dos beneficiários, o INSS tem um papel essencial na economia do país, contribuindo para a redução da desigualdade social ao oferecer uma rede de proteção social abrangente.

Sua criação e atuação representam um marco na história da proteção social no Brasil, buscando garantir a dignidade e o amparo social a todos os cidadãos.

INSS: histórico marcado por evoluções e desafios

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) possui um histórico marcado por evoluções e desafios ao longo dos anos, desde sua criação, em 1990.

Após diversas instituições previdenciárias anteriores, o INSS unificou a gestão da previdência social no Brasil, buscando maior eficiência e integração dos serviços.

Nos anos seguintes à sua fundação, o instituto enfrentou demandas crescentes devido ao envelhecimento populacional e mudanças na legislação previdenciária, o que gerou pressão sobre seus recursos e sistemas.

O instituto passou por reformas e adaptações para acompanhar as transformações sociais e econômicas do país, ajustando suas políticas para garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário.

Ao longo dos anos, o instituto implementou medidas para modernizar seus processos, como a informatização de serviços e a criação de canais digitais para facilitar o acesso dos cidadãos aos benefícios previdenciários.

No entanto, enfrentou desafios operacionais, como filas extensas e atrasos na concessão de benefícios, o que levou a instituição a buscar constantes melhorias em sua eficiência e atendimento.

Nos últimos anos, debates sobre reformas previdenciárias e mudanças na legislação trouxeram à tona discussões sobre a sustentabilidade do sistema previdenciário, refletindo diretamente no papel e nas suas políticas.

As transformações sociais e econômicas continuam a impactar a instituição, demandando adaptações e ajustes para garantir a continuidade de seus serviços e o atendimento às necessidades dos beneficiários.

