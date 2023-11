Conta de Luz tem nova bandeira tarifária anunciada; veja quanto fica

O Brasil passou por vários dias em que a temperatura aumentou bastante, ocasionando um alto consumo de energia, com isso, surgiu uma grande preocupação dos consumidores em relação a bandeira tarifária que seria implementada, a fim de saber se o valor aumentaria ou não, já que a depender da bandeira vigente, a conta de energia pode subir bastante, portanto, confira a bandeira que ficará vigente no momento.

Saiba tudo sobre a nova bandeira tarifária de energia | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Histórico das bandeiras tarifárias

Entre os meses de setembro de 2021 até meados do mês de abril do ano de 2022, a conta de luz apresentou a bandeira tarifária referente a escassez hídrica, todavia, da data citada até a atual, não há mais a cobrança da taxa em questão. Apenas as bandeiras tarifárias normais.

E segundo a agência reguladora responsável, o nível de armazenamento de todos os reservatórios utilizados, encontra-se em 87%, em média. Ou seja, o cenário está sinalizando de modo positivo para a geração de energia. Então, para o mês de dezembro, caso a bandeira mudasse, o valor poderia subir bastante.

Entretanto, a Aneel decidiu que pelo menos em dezembro, ainda manterá a bandeira verde para todos os consumidores que fazem parte do Sistema Interligado Nacional, isto é, não haverá cobranças de taxas extras.

Veja também: Quer Ficar Rico? Especialistas Listam 7 Hábitos Necessários

Criação das bandeiras tarifárias

O sistema de bandeiras tarifárias entrou em vigor em 2015, sendo criado pela Aneel. As bandeiras refletem diretamente os custos para produzir energia elétrica a depender da época do ano e de todas as condições hídricas vigentes.

Lembrando que o Sistema Interligado Nacional possui uma abrangência em todo o território brasileiro e está dividido em quatro subsistemas, a saber:

Sudeste/Centro-oeste;

Sul;

Nordeste;

Norte.

Veja também: Aplicativos Que Podem Salvar Seu Orçamento No Mês; Veja A Lista

Dicas para economizar energia

Mesmo que as bandeiras tarifárias não mudem, é importante sempre economizar energia e usá-la da maneira correta, para evitar que o consumo seja alto e claro, o desperdício dela, afinal, resultará em um gasto maior para todos. Portanto, boas práticas sempre são aceitas.

Então, ao sair de sua casa, deixe todas as luzes apagadas, caso tenha algum animal de estimação, deixe apenas uma ligada, para ele não ficar assustado. Também deve-se evitar ficar abrindo e fechando a geladeira, isso faz com que ela consuma mais energia.

Na hora de passar as roupas com o ferro quente, priorize as roupas mais grossas primeiro, após elas, as roupas finas. Com isso, haverá uma economia maior de energia e quando estiver no final das roupas finas, tire o ferro da tomada, o calor que ainda está conservado nele servirá para passar elas.

Confira no vídeo a seguir como economizar energia usando ar-condicionado