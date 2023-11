SP terá provão para vestibular da USP e outras universidades

O Provão Paulista Seriado é um vestibular seriado que oferece oportunidades para ingressar em universidades como a USP e outras instituições de ensino superior, em São Paulo.

Ele será realizado nesta semana, pela primeira vez, disponibilizando 15.369 vagas em cursos superiores, em 2024, para alunos do 3º ano do ensino médio das escolas públicas do estado de São Paulo. A seguir, continue lendo e veja todos os detalhes sobre o Provão Paulista Seriado.

Provão Paulista: entenda como vai funcionar vestibular para USP e outras faculdades/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Provão Paulista Seriado: super vestibular oferece 15.369 vagas

Além dos alunos do 3º ano, os estudantes das 1ª e 2ª séries do ensino médio também devem fazer a prova para terem chances de conseguir uma vaga quando estiverem no 3º ano. Aqueles que perderem uma das provas estarão fora da disputa.

Em função da greve, anunciada por metroviários, ferroviários e funcionários da Sabesp na capital paulista, o governo estadual alterou as datas de realização do Provão. Agora, o exame da 3ª série do ensino médio será realizado nos dias 29 e 30 de novembro, quarta e quinta-feira, respectivamente.

Os alunos da 1ª e 2ª séries do ensino médio farão as provas nos dias 1º (sexta-feira) e 4 de dezembro (segunda-feira). Os estudantes da 2ª série farão as provas no período da manhã, das 8h às 12h nos dois dias, enquanto os estudantes da 1ª série farão as provas no período da tarde, das 14h às 18h, nos dois dias.

As provas serão realizadas nas próprias escolas dos estudantes, incluindo as escolas estaduais, municipais e as unidades do Centro Paula Souza, as Etecs (Escolas Técnicas Estaduais).

Provão Paulista: veja como será o cálculo das questões

A nota final dos alunos de 1º e 2º anos será calculada pela soma do desempenho em cada uma das provas.

As provas realizadas pelos alunos da 1ª série em 2023 valem 15% da nota final, as provas da 2ª série dos alunos que realizarem a prova em 2024 valem 25% da nota final, e as provas da 3ª série realizadas pelos alunos do ano de 2025 valem 60%, sendo 40% da prova de múltipla escolha e 20% a redação.

É obrigatória a participação do candidato nas três provas, referentes às três séries do ensino médio, para a composição do resultado final da nota do candidato para seleção e aprovação nas instituições públicas de ensino superior conveniadas.

Caso um candidato falte ou deixe de realizar alguma das etapas do Provão Paulista, ele é considerado imediatamente como desclassificado e não vai poder realizar a prova do ano seguinte.

Instituições conveniadas incluem USP e Unicamp

As instituições de ensino superior conveniadas, como a USP, Unicamp, Unesp, Univesp e Fatecs, têm diferentes critérios de nota mínima para aprovação. USP, Unesp e Unicamp exigem um mínimo de 22 questões corretas no Provão Paulista Seriado, enquanto a Univesp e as Fatecs não estabelecem políticas ou diretrizes de nota mínima.

No dia da prova, os alunos devem levar um documento oficial de identidade com foto e uma caneta esferográfica transparente com tinta preta.

É proibido o uso ou porte de telefone celular, pager, relógios e outros equipamentos eletrônicos durante a realização das provas.

Os resultados finais do Provão Paulista serão divulgados no dia 26 de janeiro de 2024. Serão disponibilizadas três chamadas unificadas com a nota e as opções determinadas pelos estudantes.

As instituições conveniadas também poderão divulgar listas de chamadas posteriores às três organizadas pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.

