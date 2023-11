ALERTA GERAL: governo anuncia novo corte no Bolsa Família

O Bolsa Família é um dos programas sociais mais populares do Brasil. Através dele milhões de famílias são beneficiadas. Entretanto — nos últimos dias há uma série de acontecimentos que estão derrubando milhões de beneficiários do programa. Trata-se de uma medida que acabou reduzindo os valores recebidos pelos beneficiários. Veja todos os detalhes abaixo.

Governo anuncia cortes em programas sociais

O Governo Federal anunciou uma série de cortes nos programas sociais. Haja vista que milhões de brasileiros acabarão sendo prejudicados por estas medidas. Haja vista que os beneficiários que não estão de acordo com os requisitos do programa — hão de ter suas contas suspensas.

Entretanto — ainda não para por aí. Outro acontecimento está chamando a atenção dos beneficiários; trata-se do não pagamento do Vale-Gás neste mês de novembro. Milhões de brasileiros ficam atonitos em razão da ausência dos pagamentos.

Haja vista que o Governo só realiza os pagamentos do Vale-Gás nos meses “pares”. Isto é, os pagamentos acontecem a cada dois meses; portanto — o pagamento acontece de maneira bimestral.

Mesmo assim — neste mês alguns beneficiários foram suspensos do programa. E estes que foram selecionados: o motivo é o mesmo — não estavam de acordo com os critérios do Vale-Gás. Nem todos os beneficiários do Bolsa Família recebem o Vale-Gás e vice-versa.

Portanto, estes cortes devem acontecer até o fim do ano. Mas ainda pode se estender até o dano de 2024. Lembrando que tudo depende do novo orçamento para o próximo ano — na qual irá entregar os respectivos valores para as pastas dos Programas Sociais.

Novo valor do Bolsa Família é confirmado

Com o início do ano de 2024 — os valores referentes ao Bolsa Família estão começando a ser atualizados. De acordo com as fontes oficiais; para o ano de 2024 o valor do Bolsa Família será mantido em R$ 600 fixos.

O Governo prometeu subir este benefício para até R$ 1 mil. Dependendo dos adicionais referentes para cada grupo familiar. Portanto, em razão disso: algumas pessoas podem receber até 01 salário; somando todos os adicionais do programa.

Atualmente o adicional que mais paga é referente ao da primeira infãncia; que paga para o beneficiário R$ 150 por cada criança com idade entre zero e seis anos.

Logo em seguida estão os adicionais para gestantes, lactantes e membros que ainda estudam. Com a série de adicionais: o Governo acaba inserindo mais responsabilidades para os beneficiários.

Sendo necessário adentrar cada vez mais nas regras do programa; ou seja; é necessário cumprir os requisitos de renda, vacinação, frequência escolar, etc. Ademais, estando dentro dos parâmetros; não há o porquê se preocupar em ser bloqueado do programa.

