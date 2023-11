Quem tem esta moeda de 1 real, tem ouro nas mãos e não sabe

A posse de uma nota de 1 real pode ser um achado valioso: ela representa um verdadeiro tesouro para quem a encontra.

Desde sua retirada de circulação, em 2005, estas cédulas são consideradas uma raridade, despertando um crescente interesse entre colecionadores e entusiastas da numismática, potencializando seu valor. A seguir, continue lendo e veja quanto vale esta cédula de 1 real.

1 real que vale ouro! Veja quanto pode custar moeda de 1 real

Retirada de circulação: entenda o motivo

A decisão do Banco Central do Brasil em retirar estas notas da circulação foi fundamentada em questões econômicas. Com uma vida útil muito menor do que as moedas, além do alto custo de produção, a transição para moedas representou uma economia significativa.

Embora tenham valor para colecionadores, as notas de 1 real perderam sua utilidade para transações comerciais após sua descontinuação. Portanto, não são mais aceitas como meio de pagamento em estabelecimentos ou serviços.

Para aqueles interessados em vender ou comprar estas notas, diversos canais online, como Enjoei.com, Mercado Livre e OLX oferecem oportunidades. O estado da cédula é crucial na determinação do preço, com aquelas em perfeito estado ou com características especiais sendo mais valorizadas.

Quanto vale esta cédula de 1 real?

Quanto vale a cédula de 1 real?

O valor de uma nota de 1 real no mercado de colecionadores varia conforme sua raridade, estado de conservação e características únicas, como erros de impressão ou números de série específicos.

Algumas cédulas podem alcançar preços elevados, como as com números de série entre 001 e 0072, chegando a valer até R$ 300, dependendo de sua raridade e estado de conservação. Outras variam de R$ 10 a R$ 95, dependendo da série.

Além da nota de 1 real, outras cédulas da família do Real podem ter valores consideráveis no mercado. Por exemplo, a cédula de R$ 100 da primeira família, sem o dístico “Deus Seja Louvado”, pode ser extremamente valiosa, assim como certas séries das notas de R$ 2, R$ 5 e R$ 20, que tiveram tiragens limitadas.

A numismática abrange o estudo e coleção de moedas e cédulas, tanto antigas quanto modernas. A nota de 1 real foi oficialmente retirada de circulação em 2005 e não possui mais valor comercial, sendo exclusivamente valiosa para colecionadores.

Apesar de não ser mais parte do fluxo financeiro diário, a nota de 1 Real mantém um papel fascinante no mundo da numismática. Seu valor pode surpreender quem a possui, transformando um simples pedaço de papel em um item de valor histórico e financeiro.

Numismática: universo fascinante e valioso

Numismática é o estudo e a prática de colecionar moedas e cédulas, abrangendo desde antiguidades até itens contemporâneos.

Seu valor vai além do simples ato de reunir objetos financeiros, já que ela desvenda a história, cultura, arte e economia de diferentes épocas e regiões.

Ao examinar as características físicas, como inscrições, símbolos e materiais utilizados, a numismática oferece uma janela única para compreender o contexto social, político e econômico de um período específico.

Sua importância se estende ao fornecer um registro tangível e palpável do passado, preservando não apenas valores monetários, mas também narrativas culturais e políticas.

As moedas e cédulas tornam-se testemunhas materiais dos eventos históricos, refletindo os impérios, governantes e ideologias de diferentes eras.

Além disso, a numismática permite a preservação da identidade cultural de uma sociedade, capturando detalhes que muitas vezes escapam dos registros históricos tradicionais.

A prática numismática não apenas cativa colecionadores e entusiastas, mas também contribui significativamente para a pesquisa acadêmica, ajudando a elucidar aspectos menos conhecidos da história e fornecendo insights sobre o desenvolvimento das sociedades ao longo do tempo.

Suas descobertas têm influenciado não apenas os círculos colecionáveis, mas também a compreensão global da história e da evolução das civilizações.

