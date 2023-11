Como sacar o FGTS pelo aplicativo de celular

Atualmente, os brasileiros que trabalham sobre o regime da CLT contam com diversas alternativas para retirar valores de contas ativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), indo além do Saque-Rescisão. A grande vantagem implementada recentemente é a possibilidade de movimentar os valor através do aplicativo para celular. Siga a leitura abaixo e entenda como realizar esses resgates através do app.

A melhor época para aproveitar o seu dinheiro

Os trabalhadores brasileiros têm à disposição diversas opções para retirar o dinheiro de contas ativas do FGTS, indo além do Saque-Rescisão. Duas alternativas notáveis são o saque-aniversário, que oferece parcelas anuais do saldo, e o Saque-Extraordinário, liberado em decisões governamentais.

Saiba como efetuar o resgate por essas modalidades através do aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na leitura a seguir.

Consultando o seu saldo e saque na palma da mão

Todas as funcionalidades relacionadas ao FGTS estão acessíveis no aplicativo, disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS. Para baixar, basta acessar o Google Play (Android) ou a App Store (iOS).

Através do aplicativo, é possível configurar as modalidades de saque e verificar o saldo do FGTS. A seguir, apresentamos o processo para ativar o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Como fazer o saque-aniversário do FGTS pelo aplicativo?

A contratação do saque-aniversário é efetuada pelo aplicativo para celulares. Inicialmente, é necessário cadastrar uma conta bancária para receber as transferências. Siga o passo a passo:

Abra o aplicativo do FGTS no seu celular; Acesse a sua conta ou, se for o primeiro acesso, realize o cadastro; Vá em “Meus saques” e role a página até o final; Toque em “Minha conta bancária”; Pressione o botão “Cadastrar conta bancária”; Complete o cadastro da sua conta; Confirme os seus dados e toque em “Continuar”.

Com a conta bancária configurada, proceda com a configuração do saque anual:

Vá em “Meus Saques” novamente; Toque em “Modalidade Saque-Aniversário”; Aperte no botão “Alterar sistemática saque FGTS” e confirme a solicitação.

Quando o saque-aniversário cai na conta?

Após a contratação, o dinheiro será depositado anualmente na conta bancária cadastrada no mês de aniversário do trabalhador, enquanto houver saldo disponível. Exemplificando, ao ativar a modalidade pelo app FGTS, recebi os pagamentos das parcelas anuais exatamente no dia do meu aniversário.

Como simular o valor do próximo saque-aniversário?

Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), será depositada uma parte do somatório dos saldos de contas ativas do FGTS vinculadas ao cadastro do trabalhador. Para simular o valor a ser transferido:

Acesse a aba “Meus Saques”; Toque em “Modalidade Saque-Aniversário”; Pressione o link “Simular o valor do Saque-Aniversário”.

A previsão do saldo a ser liberado será exibida na tela logo em seguida.

Como funciona e como sacar o FGTS extraordinário ou emergencial

Além do Saque-Aniversário, os trabalhadores com carteira assinada podem transferir dinheiro através do FGTS para contas de outras instituições financeiras ou da Caixa pelo Saque Extraordinário.

Esta modalidade direciona o dinheiro para uma conta da Caixa da mesma titularidade ou para o Caixa Tem, caso haja saldo disponível em uma conta ativa do FGTS.

Para acessar o dinheiro, basta fazer o download do app Caixa Tem, criar um cadastro e, em seguida, realizar um Pix para transferir o Saque Emergencial para outra conta de banco ou utilizá-lo pela própria poupança social da Caixa.

É importante ressaltar que essa alternativa de saque é disponibilizada em ocasiões especiais decretadas pelo governo, como ocorreu em 2020, 2021 e 2022.

A Caixa destaca que “não estarão disponíveis para saque os valores que estiverem bloqueados na conta do FGTS, como garantia de operações de crédito de antecipação do Saque-Aniversário, por exemplo”.

Consultando o FGTS para sacar possível saldo

O aplicativo para Android e iOS oferece uma opção para verificar o saldo do FGTS. Através dele, é possível consultar o saldo das contas ativas, além do extrato, que inclui informações de entrada, saída e rendimento.

Por que aparece saque agendado no app do FGTS?

A Caixa realiza uma dedução do valor que será transferido do saldo total do FGTS com antecedência. Esse mecanismo visa evitar que o valor seja subtraído antes da liberação prevista.

Contudo, a quantia agendada será transferida para a sua conta no banco ou Caixa Tem conforme o cronograma de cada modalidade de saque.

Ficou com alguma dúvida? Assista ao vídeo abaixo e saiba mais detalhes sobre como sacar seu FGTS pelo app.

