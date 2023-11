O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é usado pelos trabalhadores brasileiros para conseguirem ter acesso a uma série de recursos oriundos da poupança. Entretanto — não é possível realizar o seu saque a qualquer momento. É importante que o trabalhador espere o momento certo para conseguir sacar os valores armazenados. Veja abaixo todas as modalidades de saque do FGTS para 2024.

FGTS veja quais serão as modalidades de saque em 2024 | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Saque-aniversário

Trata-se da modalidade mais conhecida do FGTS. Criada em 2019 — é possível sacar entre 5%-50% do valor contido no fundo no mês do seu aniversário. Entretanto — para aderir ao saque aniversário é necessário abrir mão de outra modalidade que pode ser melhor alguns casos; que é o caso do saque rescisão.

Trata-se do saque após uma demissão sem justa causa; na qual o trabalhador recebe o valor contido no fundo com adição de 40% de multa referente ao acontecido. Lembrando que é um saque automático.

Em contrapartida; o saque-aniversário é opcional. O trabalhador que optar pela modalidade, deverá aguardar 12 meses para retornar para a modalidade anterior; podendo ser prejudicial para muitos em alguns situações.

Leia mais: Antecipar o FGTS é melhor nestes 8 bancos; confira

Saque calamidade

É um saque muito comum, mas não desejado. É importante porque em alguns casos é possível sacar até R$ 5 mil. Os trabalhadores têm direito ao saque no momento que acontece alguma calamidade pública. Como enchentes, ventos, terremotos, etc.

Por esse motivo é válido ressaltar — que este saque acontece unicamente em regiões afetadas pelos acontecimentos. Portanto, trata-se de um saque sazonal; lembrando que depende de estado para estado, município para município.

Além disso — caso o trabalhador tenha aderido ao saque calamidade neste mês de novembro; só poderá realizá-lo novamente após 12 meses. Haja vista que são regras presentes na Caixa Econômica Federal.

Outras situações de saques

Entretanto, ainda há outras modalidades de saques do FGTS; lembrando que elas são voltadas para o público do FGTS que já estão há algum tempo. Sendo possível realizar os seguintes saques:

Saque contrato por prazo determinado

Saque Rescisão Contrato de Trabalho por Acordo entre Empregador e Trabalhador formalizada a partir de 11/11/2017

Saque Doenças Graves

Saque do FGTS por conta inativa por 3 anos ininterruptos até 13/07/1990

Saque Órtese e Prótese

Saque Fundos Mútuos de Privatização – FMP

Saque do FGTS por três anos fora do Regime do FGTS a partir de 14/07/1990

Saque Conta Inativa até R$ 80,00

FGTS Garantia Consignado

Saque Rescisão por Culpa Recíproca ou Força Maior

Saque Calamidade

Saque do FGTS trabalhador avulso

Saque por falecimento do titular da conta

Saque trabalhador com idade igual ou superior a 70 anos

Saque Determinação Judicial

Amortização, liquidação e pagamento de parcelas.

Portanto, estas são outras possibilidades para conseguir retirar recursos oriundos do FGTS. Lembrando que tudo depende de vários fatores; mas que através dessas possibilidades será possível a realização dos saques em questão.

Veja mais sobre o assunto

Leia mais: FGTS bloqueado por causa de empréstimo: o que fazer se for demitido