Jogos para ganhar dinheiro no Nubank; cuidado

Brasileiros têm se beneficiado do universo digital e tudo o que ele oferece para garantir uma fonte de renda extra ou até mesmo principal. Nos últimos tempos, apps e sites de apostas têm feito sucesso e até mesmo jogos que prometem lucros viraram tendência. No entanto, o nome do Nubank, considerado o maior banco digital da América Latina, tem sido envolvido em tais práticas e a própria instituição recomenda cautela. Acompanhe a leitura abaixo e saiba todos os detalhes.

Joguinho do golpe

O propósito do Nubank sempre foi desburocratizar o acesso ao dinheiro, proporcionando às pessoas o controle pleno sobre suas finanças.

Com uma base de 90 milhões de clientes na América Latina e uma expansão contínua, a instituição financeira tem enfrentado um aumento preocupante de casos de tentativas de golpes que envolvem seu nome, levantando questões como a existência de jogos para ganhar dinheiro no Nubank.

Continue lendo a seguir e entenda todos os detalhes por trás desses duvidosos joguinhos.

Nubank esclarece tentativas de golpes e explica sobre “Roda da Sorte”

Afinal, existem jogos desenvolvidos pelo Nubank para dar dinheiro aos clientes? A resposta categórica é não. O Nubank esclarece que o único jogo em seu repertório é a “Roda da Sorte”.

Este jogo exclusivo é destinado aos clientes dos seguros Nubank Vida e/ou Nubank Celular Seguro, acessível somente por meio do aplicativo oficial do Nu. Vale ressaltar que a “Roda da Sorte” não é um meio para ganhar dinheiro no Nubank.

Diante de qualquer promessa de jogo para enriquecer no Nubank, o alerta é claro: é golpe. O Nubank enfatiza a importância de não clicar em links suspeitos e de não fornecer dados pessoais diante dessas circunstâncias.

Desvendando a “Roda da Sorte”

No que diz respeito à “Roda da Sorte”, ela é um jogo rápido e envolvente disponível no aplicativo do Nubank, destinado aos participantes da promoção Vale-Vida.

Esta promoção é exclusiva para clientes dos seguros de vida e/ou celular do Nubank, com o período de participação estendendo-se até 28 de outubro de 2023.

Nenhuma confiança deve ser depositada em jogos que usem o nome do Nubank fora de seu aplicativo oficial, com a promessa de ganhar dinheiro. O alerta reiterado é de que essas situações são golpes.

Entendendo o Vale-Vida Nubank

O Vale-Vida Nubank é uma promoção destinada aos clientes que possuem os seguros do Nubank. Automaticamente, os participantes recebem números da sorte mensais, concorrendo a trinta prêmios no valor de R$ 1 mil.

Além disso, ao participar da “Roda da Sorte”, é possível ganhar cartões-presente de R$ 30, R$ 50 e R$ 100 para compras online nas Casas Bahia ou uma surpresa especial do Nu.

Para participar, basta ser cliente ou adquirir o Nubank Vida e/ou o Nubank Celular Seguro durante o período da promoção, aceitando os termos do programa no app do Nu na área de seguros.

Canais oficiais e denúncias importantes

Quanto aos canais oficiais do Nubank, além do aplicativo, o time de atendimento está acessível em diversas plataformas para atender a qualquer hora e lugar.

Diante de páginas suspeitas que oferecem jogos para ganhar dinheiro no Nubank, é crucial reportar, enviando e-mails e relatos para pagina.falsa@nubank.com.br.

Dicas para não cair em golpes

Para se proteger de golpes envolvendo o nome do Nubank, é essencial estar atento a sinais de alerta.

O Nubank reforça que não solicita senhas em promoções, não distribui convites para o cartão de crédito por meio de redes sociais, não libera cartões de crédito sem análise e não cobra durante o cadastro, exceto para o cartão Nubank Ultravioleta, cujo pagamento é realizado diretamente no aplicativo.

É importante lembrar que o empréstimo está disponível apenas para clientes Nubank, e é necessário cautela diante de campanhas falsas relacionadas ao Pix.

Em conclusão, atenção aos canais oficiais do Nubank e, acima de tudo, entenda: não existem jogos para ganhar dinheiro no Nubank. Estar ciente dessas orientações é a melhor defesa contra fraudes.

