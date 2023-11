Boa notícia para quem está na fila do INSS! Veja quando recebe

Conhecida pela morosidade no tempo de análise dos milhões de pedidos de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a fila de espera que já ultrapassa a casa de 1 milhão de contribuintes aguardando resposta às solicitações de aposentadorias e pensões deve diminuir em breve, segundo o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi. Continue a leitura abaixo e entenda o que deve mudar.

Ministro anuncia que prazo de análise para concessão de benefícios do INSS deve diminuir. — Joédson Alves / Agência Brasil

Fila de espera deve diminuir

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, anunciou na última quarta-feira (21) que a pasta tem como meta atender a todos os pedidos de benefícios em um prazo máximo de 30 dias até dezembro de 2024.

Apesar de a legislação brasileira estabelecer um limite de 45 dias, o próprio Lupi revelou que apenas 55% das solicitações são atendidas nesse intervalo. Acompanhe a leitura a seguir e entenda mais detalhes sobre a novidade anunciada para o próximo ano.

Ministro prevê mudanças no INSS em dezembro de 2023

Até dezembro, a intenção do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, é reduzir o tempo de espera para 45 dias. No próximo ano, há o anseio de implementar um modelo mais ágil e rápido.

O ministro afirmou durante entrevista concedida a emissoras de rádio, no programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que estão trabalhando incansavelmente para alcançar esse objetivo.

Carlos Lupi destacou que, quando o governo Lula assumiu em janeiro deste ano, o percentual de pedidos atendidos dentro do prazo de 45 dias era de aproximadamente 30%. “Estamos otimizando esse processo”, enfatizou.

Atestmed: solução para benefícios mais rápidos

Lupi mencionou a iniciativa chamada Atestmed, que permite aos segurados do INSS que necessitam solicitar benefícios por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) fazerem o requerimento por meio de análise documental, agilizando a concessão do benefício sem a necessidade de passar pela perícia médica. O Atestmed pode ser realizado através do site ou do aplicativo MeuINSS.

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, explicou que o atestado emitido por médicos particulares, do SUS ou de hospitais públicos, desempenha o papel de documento para a concessão de licença de até 90 dias, de forma provisória, com o recebimento pela previdência social.

Não há necessidade de passar por nova perícia, uma vez que o exame já está disponível e confirmado pelo médico.

Lupi expressou plena confiança nos médicos brasileiros, ressaltando que essa medida contribui significativamente para melhorar o fluxo da fila. A perícia só será necessária em casos mais graves e quando o prazo ultrapassar esse período.

Mais de 1 milhão na fila de espera

Segundo o Portal da Transparência Previdenciária, a fila do INSS conta com mais de 1,63 milhão de pedidos aguardando análise, conforme dados de setembro, os mais recentes divulgados pelo governo. Dentre eles:

55% esperam análise dentro do prazo de 45 dias

20,7% aguardam de 46 a 90 dias, ou três meses

15,2% estão na fila de 91 a 180 dias, ou seis meses

7,5% esperam de 181 dias a um ano.

*Com informações da Agência Brasil.

