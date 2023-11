Colocou 1 mil na caixinha do Nubank? Veja o que acontece agora

Um dos produtos mais interessantes da fintech Nubank é o recurso da Caixinha, que permite aos clientes reservar uma quantia mensalmente para não apenas pouparem seu dinheiro como fazê-lo render mais do que uma poupança tradicional. No entanto, dentro das Caixinhas existem várias modalidades de investimento e compreender as nuances de cada uma pode ajudar os correntistas no caminho financeiro mais sólido e alinhado com seus objetivos. A seguir, entenda quanto pode render seu dinheiro investido no “roxinho”.

Entenda quanto pode render o seu dinheiro investido na Caixinha do Nubank. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Seu cofrinho cheio

No universo financeiro, as Caixinhas do Nubank surgiram como aliadas para os clientes que desejam concretizar seus planos. Essa ferramenta inovadora permite organizar suas economias de maneira estratégica, alinhada com metas específicas, tudo diretamente no aplicativo do Nu.

E a boa notícia é que não é necessário um montante expressivo para começar a investir – apenas R$ 1 (um real) já faz toda a diferença.

Contudo, a grande pergunta paira no ar: quanto renderia a quantia de R$ 1 mil nas Caixinhas do Nubank? A resposta não é única, pois diferentes investimentos moldam o caminho do rendimento. Siga a leitura abaixo e entenda todos os detalhes por trás das modalidades para investir pelo “roxinho”.

Caixinhas do Nubank: os investimentos para alcançar suas metas

RDB do Nubank: Estabilidade e Flexibilidade

O RDB, que basicamente significa recibo de depósito bancário é um título de renda fixa emitido por algumas instituições financeiras para captação de recursos. No caso do Nubank, a fintech o divide em três subdivisões, o RDB Diário, o Imediato e o Planejado. Confira detalhes de cada um, logo abaixo.

RDB Diário

Considerado um dos pilares das Caixinhas, é um investimento que acompanha integralmente o CDI, oferecendo estabilidade. Com liquidez diária, a praticidade de resgatar seu dinheiro a qualquer momento é uma vantagem, proporcionando retorno à sua conta em até um dia útil.

Outro positivo é a segurança oferecida pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), conferindo respaldo aos investidores.

RDB Imediato

Nesta modalidade, as características do RDB Diário permanecem, mas com um diferencial crucial: o resgate imediato. Essa agilidade o torna ideal para a Caixinha de Reserva de Emergência, permitindo acesso rápido aos recursos em situações imprevistas.

RDB Planejado

O planejado opera de forma semelhante aos anteriores, com a flexibilidade de escolher uma data específica para o resgate. A rentabilidade, atrelada ao prazo escolhido, inicia em 100% do CDI.

É importante notar que, para travar um valor na Caixinha, o RDB com liquidez diária deve receber os primeiros depósitos. A partir do segundo, a opção de RDB Planejado fica disponível, trancando o dinheiro até a data selecionada.

Esta dinâmica permite que a Caixinha tenha depósitos em dois ativos distintos – o RDB Diário para resgates rápidos e o RDB Planejado para investimentos a longo prazo.

Importante: O RDB Planejado não pode ser utilizado na Caixinha de Reserva de Emergência, e resgates antes da data escolhida não são possíveis, demandando um planejamento cuidadoso.

Fundo Nu Reserva Imediata: explorando a Renda Fixa com estratégia

O Fundo Nu Reserva Imediata entra em cena como uma opção de investimento com estratégia majoritariamente de renda fixa. É vital ressaltar que o rendimento dos fundos de investimento pode variar conforme movimentações do mercado e fatores econômicos.

Uma característica interessante é a possibilidade de escolher onde investir, proporcionando ao cliente a liberdade de alinhar a estratégia com seu perfil. A exceção recai sobre a Caixinha da Reserva de Emergência, que mantém o investimento original.

Ao distribuir seu dinheiro entre as diversas Caixinhas, é possível acompanhar o progresso de cada meta de maneira transparente, graças a um monitoramento simples e eficaz.

Rendimentos em Foco

RDB do Nubank: acompanhando o CDI de perto

O RDB do Nubank, atrelado a 100% do CDI, apresenta uma rentabilidade notável. Com uma taxa próxima à Selic, que está em 13,75% em maio de 2023, a Caixinha com RDB ostenta um rendimento anual de 13,65%. Traduzindo em números mais palpáveis, um investimento de R$ 1 mil durante um ano resultaria em aproximadamente R$ 1.136,50, desconsiderando descontos de impostos para esse período.

É fundamental destacar que qualquer alteração na taxa básica de juros da economia afetará diretamente o rendimento da Caixinha com RDB.

Fundo Nu Reserva Imediata

Ao compararmos com o RDB, o Fundo Nu Reserva Imediata, embora baseado em renda fixa, possui uma lógica de rendimento diferente. A promessa de superar o CDI ao longo do tempo é acompanhada da ressalva de que seu desempenho pode variar conforme os movimentos do mercado.

Em 2022, o Fundo Nu Reserva Imediata demonstrou seu potencial ao render 108,54% do CDI, equivalente a um ganho total de +13,09%. Um investimento de R$ 1.000 em janeiro daquele ano resultaria em R$ 1.130,90 no final do ano, antes de descontos.

Estratégias para o crescimento financeiro

No universo dos investimentos, o tempo é uma variável crucial que influencia diretamente o rendimento. A disposição de manter os valores investidos por períodos mais longos muitas vezes resulta em opções mais rentáveis.

Contudo, isso não desvaloriza a importância de estratégias alinhadas com metas de curto e médio prazo. A escolha dos ativos deve levar em consideração fatores como prazo de resgate, liquidez e risco, além do rendimento.

No cenário financeiro, não existe um “investimento da vez” que garanta lucros rápidos. Mensagens prometendo tal feito geralmente são indicativos de possíveis golpes.

A análise criteriosa dos pontos mencionados é indispensável para alinhar sua estratégia de investimentos com seus objetivos, perfil e capacidade de aporte mensal.

