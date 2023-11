Presidente faz apelo surpresa aos brasileiros endividados

Boa notícia — o presidente Lula anunciou uma nova etapa do Desenrola Brasil. Além disso — afirmou que haverá mutirão de renegociação de dívidas e deixou um grande recado para os brasileiros — surpreendendo a todos. O Desenrola Brasil é o programa de renegociação de dívidas do Governo Federal. Veja abaixo todos os detalhes.

Nova etapa do Desenrola Brasil é confirmada

O Desenrola Brasil já está na vida dos brasileiros há alguns meses. Dessa vez uma nova etapa foi confirmada e será destinada aos brasileiros que recebem até dois salários mínimos e estão inscritos no Cadastro Único.

As dívidas que podem ser renegociadas podem ser de até R$ 20 mil. Portanto — estas dívidas podem ser oriundas de várias fontes: bem como instituições financeiras e de crédito. Logo após este prazo ser encerrado — outros públicos serão alcançados. Portanto — neste mês de novembro e dezembro; ocorrerá esses mutirões em agências bancárias de todo o Brasil.

Lembrando que o intuito é realmente renegociar as dívidas, a fim de que os brasileiros consiga respirarem com mais tranquilidade. Estando inclusas contas de água, energia e de outros setores do varejo.

Para acessar mais informações é possível acessar o site do Governo Federal e verificar as dívidas abertas e as opções de renegociação. Todas com os menores juros possíveis.

Presidente faz apelo aos brasileiros

O presidente Lula fez um apelo aos brasileiros que emocionou a todos. Não é fácil sair de casa para renegociar uma dívida, sempre há aquela dúvida, receio e até mesmo um pouco de vergonha.

Sabendo disso, o presidente Lula afirmou aos brasileiros que não precisa ter vergonha. Mas ir em busca de realmente renegociar a dívida. Portanto — ele afirmou que não é para ter vergonha de ir, mas entrar e sair de cabeça erguida e cabeça fria.

Lula diz isso em remetência ao mês de mutirões que irá acontecer referente ao Desenrola Brasil. O intuito é incentivar os brasileiros a conseguirem quitar suas dívidas da melhor maneira possível e pagando a menor quantidade de juros possíveis.

Este apelo do presidente é de suma importância para os brasileiros. Que conseguem verificar o apoio do mesmo para que os brasileiros consigam sairem do vermelho e adentrarem novamente no mercado de crédito.

Para participar do programa é necessário entrar no site do Governo Federal e verificar as condições de crédito disponíveis; a fim de ter noção das dívidas em aberto e desse modo renegociá-las da melhor maneira possível.

Haja vista que desde o anúncio do programa, milhares de lojas e instituições entraram em parcerias com o programa social que visa reduzir as dívidas dos brasileiros.

