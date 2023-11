Próxima fase do Desenrola Brasil vem aí? Aprenda como aproveitar

Está com dívidas e gostaria de quitar através do Desenrola Brasil? Muitos se questionam sobre como se inscrever no programa, criado pelo governo federal para oferecer condições especiais na renegociação de dívidas.

O Desenrola Brasil está em sua terceira fase, e é essencial que os interessados estejam cientes das datas de encerramento. Neste artigo, você descobrirá quando o projeto será concluído, além de entender quem pode se beneficiar do programa. Continue lendo para saber todos os detalhes.

Desenrola Brasil: próxima etapa de renegociação de dívidas em detalhes/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Desenrola Brasil: programa chega na fase 3

Até o dia 31 de dezembro, o objetivo principal do Desenrola Brasil é auxiliar o maior número possível de pessoas a limparem seus nomes. Ficar bem informado é essencial para aqueles com pendências financeiras.

Nesta etapa do programa de renegociação de dívidas, várias instituições financeiras, sejam elas públicas ou privadas, estão abrindo caminho para acordos que atendam aos interesses de ambas as partes.

Em alguns casos, é possível renegociar dívidas com descontos superiores a 90% do valor total. Portanto, o programa representa uma excelente oportunidade para os brasileiros que desejam regularizar suas dívidas.

Como participar do Desenrola Brasil?

Participar do programa é um processo simples. Se você está com dívidas, entre em contato com o banco emissor e obtenha informações sobre a parceria com o Desenrola Brasil.

Isto permitirá que você seja incluído no programa. É importante destacar que as condições variam de acordo com a natureza da dívida.

Em outras palavras, o desconto concedido pode ser maior para você do que para outra pessoa, que também aderiu à iniciativa.

Abaixo, você encontra uma lista dos bancos mais conhecidos que estão participando do programa do Governo Federal:

Caixa Econômica Federal (CEF); Banco do Brasil (BB); Santander; Banco Bradesco; Banco Pan; Nubank; Banco Itaú; Banco Inter.

Veja um passo a passo para renegociar sua dívida a fase 3 do Desenrola Brasil:

Critérios de elegibilidade para a nova fase do programa

Muitos brasileiros têm dúvidas sobre sua elegibilidade para o Desenrola Brasil. Para entender se você pode participar do programa, é fundamental acompanhar as notícias e atualizações sobre os requisitos de cada etapa. Atualmente, o programa está em sua terceira etapa e tem como objetivo principal atender o seguinte grupo:

Pessoas físicas com renda bruta mensal de até dois salários mínimos ou inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);



As dívidas destas pessoas devem ter sido registradas como inadimplentes entre 2019 e 2022, com um valor atualizado de até R$ 20 mil.

Desenrola: fase de leilões

Na fase de leilões, os credores testão oferecendo descontos que chegam a mais de 80% do valor da dívida.

Neste momento, é importante ressaltar que as dívidas de até R$ 5 mil podem ser parceladas em até 60 vezes.

Para obter mais informações sobre o programa do Governo Federal, acesse o site oficial do programa para detalhes adicionais sobre esta iniciativa.

