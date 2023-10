Em comunicado divulgado na última quarta-feira (18), o Ministério da Fazenda emitiu um alerta de extrema importância com o objetivo de proteger cidadãos contra golpistas ao buscarem renegociar suas dívidas utilizando a plataforma Desenrola Brasil. Acompanhe a leitura, logo abaixo, e entenda quais táticas criminosas estão sendo utilizadas e como se proteger.

Desenrola Brasil é utilizado por golpistas; aprenda a se proteger. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Golpe nas renegociações

Na última quarta-feira (18), o Ministério da Fazenda emitiu um alerta com o intuito de prevenir que cidadãos endividados se tornem vítimas de golpes ao tentar fazer a renegociação de dívidas por meio da plataforma Desenrola Brasil.

No mesmo comunicado, a pasta relembrou que todas as comunicações oficiais do programa feitas exclusivamente por meio de mensagens SMS, não existindo links em seus respectivos conteúdos. Continue lendo abaixo e saiba como identificar os golpes e consequentemente se proteger.

Leia mais: Golpes do INSS já desviaram quase R$ 300 mil; entenda

Criminosos aplicam golpes utilizando o programa Desenrola

Na segunda fase do Desenrola Brasil, ainda não se registrou tentativas de golpes. No entanto, na fase anterior, criminosos utilizaram o nome do programa de renegociação de dívidas para aplicar golpes nos endividados.

Os criminosos empregaram táticas que incluíram envio de e-mails, mensagens e até a criação de websites com o nome “Desenrola”. É indispensável destacar que todas essas abordagens são fraudulentas.

O Ministério da Fazenda confirma que não envia e-mails nem links para serem clicados, logo, é essencial prestar atenção às comunicações oficiais.

Medidas para prevenir golpes

A primeira medida de prevenção contra golpes é não clicar em links suspeitos, mesmo que a mensagem pareça vir de fato do Ministério da Fazenda. Lembre-se de que todas as comunicações do Desenrola Brasil são feitas exclusivamente por mensagens SMS.

O Ministério da Fazenda enfatiza que “Qualquer outro canal de comunicação, como link, e-mail, mensagens de WhatsApp, entre outros, pode configurar tentativa de golpe e deve ser ignorado pelo cidadão”. Portanto, sempre prefira o site oficial do Programa de Renegociação de Dívidas.

Nesta fase atual do programa, a renegociação de dívidas ocorre somente por meio da Plataforma de Renegociação de Dívidas, garantindo a autenticidade e segurança do processo.

Acessando o site do Desenrola

A seguir, confira um passo a passo para acessar o site da plataforma:

Acesse a Plataforma Oficial de Renegociação de Dívidas do Desenrola Brasil. No canto superior direito, clique no botão azul “Entrar com o gov.br”. Insira seu CPF no campo indicado. Na página seguinte, confirme a correção do seu CPF e insira a senha cadastrada no Portal Gov.br. Na próxima tela, autorize o acesso aos seus dados clicando no botão azul “Autorizar”. A próxima página exibirá suas dívidas de acordo com a empresa que as cadastrou.

Importante: Caso não tenha dívidas no Programa Desenrola Brasil, o Ministério da Fazenda recomenda entrar em contato com o PROCON da sua cidade ou diretamente com a empresa. Lembre-se de que para acessar o site, é necessário possuir uma conta Gov.br no nível ouro ou prata.

Consulta somente nos sites oficiais

Conforme mencionado anteriormente, a nova fase do Desenrola Brasil está sendo realizada exclusivamente por meio da plataforma oficial criada pelo governo.

Portanto, é fundamental evitar clicar em links suspeitos e obter todas as informações diretamente no site oficial, onde você terá acesso a todas as suas dívidas e orientações sobre como negociá-las.

É importante ressaltar que nesta fase, podem participar pessoas com renda mensal de até dois salários mínimos (R$ 2.640,00) ou inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com dívidas que, somadas, não ultrapassem R$ 5 mil.

Leia também: Por que não consigo negociar dívidas no Desenrola Brasil? Veja as regras