Instagram tem nova versão secreta? Veja como atualizar o app

Uma das maiores redes sociais do mundo na atualidade, é o instagram, nela, milhões de usuários postam fotos todos os dias. Por conta da gama de pessoas que fazem uso do aplicativo, é comum que sempre ele tenha novas atualizações, como recursos diferentes e claro, uma maior segurança. O problema é que nem todas as pessoas sabem como é possível realizar essa atualização, portanto, saiba como fazê-la em vários dispositivos.

Instagram lança uma nova versão “secreta”, entenda | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Atualizando o Instagram no iPhone, Android e computador

Ligue o seu dispositivo e após isso, procure pela App Store e após isso, no canto inferior da tela, clique em “atualizações”;

Nesse momento, o sistema IOS deve ir buscar todas as atualizações disponíveis e após isso mostrá-las na tela;

Caso tenha alguma do Instagram, irá aparecer na tela, feito isso, basta clicar em “atualizar”;

Caso o usuário queira atualizar todos os aplicativos, basta escolher “atualizar tudo”.

Agora o procedimento para celulares android:

Entre na Google Play Store e após isso, clique em sua foto de perfil;

Agora vá até a opção “gerenciar apps e dispositivos”;

Uma nova página irá abrir, nela, clique em “atualizações disponíveis”;

Caso queira atualizar todos os aplicativos, clique em “atualizar tudo”;

Caso queira apenas atualizar o Instagram, clique em “conferir detalhes”;

Feito isso, vários aplicativos irão aparecer, escolha apenas o Instagram.

Agora o procedimento no windows:

Com o computador ligado, entre na Microsoft Store e após isso clique em “biblioteca”, que fica localizado na parte lateral da página;

Feito isso, clique em “obter atualizações”;

Pronto. O windows irá procurar todas as atualizações de aplicativos que estiverem disponíveis e instalá-las.

O usuário é obrigado a atualizar o aplicativo?

Em alguns casos, ou o usuário atualiza o aplicativo ou ele torna-se obsoleto até que a atualização seja realizada. Mas na maioria das vezes, elas ocorrem apenas para a correção de alguns bugs e para a instalação de novos pacotes de seguranças.

Mas também há alguns dispositivos que não conseguem mais receber atualizações de aplicativos, pois o sistema operacional é antigo. Nesses casos, ele fica sem o acesso a certas funções. Principalmente, nas redes sociais, que geralmente sempre estão em constante evolução.

Portanto, sempre é interessante realizar as devidas atualizações nos aplicativos, só não faça caso não tenha espaço no dispositivo, caso tenha, priorize isso. Pois é a maneira mais prática que há de se prevenir contra criminosos virtuais, que se aproveitam de brechas na segurança de aplicativos para atacar.

