Novo empréstimo com garantia, aprenda a contratar

Em todo o mundo, há várias maneiras de conseguir empréstimos, mas quase todas envolvem ter o nome “limpo” no mercado de crédito. Mas há algumas maneiras de conseguir, mesmo estando com o nome sujo ou sem margem, trata-se do empréstimo por penhora. Antes, essa modalidade era exclusiva de grandes bancos físicos, mas agora, é possível obtê-la no Brasil até mesmo por bancos digitais, aprenda como é possível contratá-la hoje mesmo.

Conheça o novo empréstimo com garantia | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Qual banco está ofertando essa modalidade?

Esta modalidade de crédito, baseado na penhora de objetos, é comum em bancos tradicionais, mas agora, o PicPay está revolucionando o mercado e lançando a modalidade de empréstimo usando o próprio veículo do cliente como garantia.

Por intermédio disso, os clientes conseguem ter um valor em dinheiro disponibilizado para pagar depois, lembrando que o valor irá depender do preço do carro no mercado. Mas há várias vantagens de realizar esta operação.

Uma das principais, é que o empréstimo é liberado bem mais rápido que os convencionais e que a taxa de juros também é bem inferior à do empréstimo pessoal, pois os riscos são menores.

Veja também: Pague Apenas 5% Da Dívida Com O Banco Inter; Veja Como

Como solicitar o empréstimo?

O primeiro passo é ter o aplicativo do PicPay instalado no dispositivo celular e uma conta ativa, feito isso, chega o momento de ir até a opção de crédito e solicitar o crédito com a garantia de um veículo. Feito isso, o banco irá avaliar o veículo.

Basicamente, quanto mais caro o veículo for, maior será o valor que o cliente irá conseguir desembolsar do banco. Além do ano de fabricação, outros detalhes estão em jogo, como estado de conservação do veículo e histórico de sinistros.

Por fim, após tudo isso, haverá a delimitação do valor em questão, de acordo com uma negociação entre o banco e o cliente. Basta acessar os últimos detalhes, como os juros e o prazo de pagamento.

Vale a pena realizar esta modalidade de empréstimo?

A depender da necessidade do cliente, é uma excelente escolha, principalmente, por conta que o processo até o dinheiro ser depositado na conta bancária, geralmente é bem rápido e caso seja uma situação urgente, esse detalhe conta bastante.

Além disso, os juros cobrados pelo banco são bem baixos, já que há a garantia do automóvel, elas giram em torno de apenas 1,49% ao mês. Mas antes de assinar qualquer contrato, é importante realizar a leitura de cada cláusula.

Principalmente para entender o que pode acontecer nos casos em que o cliente acaba não conseguindo pagar a dívida e precisa ceder o carro ao banco.

Veja também: Quais São As Chances Reais De Ganhar Na Mega-Sena?