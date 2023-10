De acordo com dados oficiais do governo federal, o salário-família é um benefício social voltado para empregados, incluindo domésticos, e trabalhadores avulsos, sendo concedido com base no número de filhos sob a responsabilidade do beneficiário. Acompanhe a leitura, logo abaixo, e saiba as regras para ser concedido o auxílio, bem como os valores repassados.

Salário-família 2023: confira as regras e o valor atualizado. — Foto: Reprodução / Canva

Benefícios atualizados

Segundo informações fornecidas pelo Governo, o salário-família é um benefício destinado aos empregados, incluindo os domésticos, e aos trabalhadores avulsos, e é concedido de acordo com o número de filhos que o beneficiário tenha em sua guarda.

No ano de 2023, o valor da cota do salário-família por filho de até 14 anos de idade, ou filho inválido de qualquer idade, foi estabelecido em R$ 59,82 para aqueles segurados cuja remuneração mensal não ultrapassa R$ 1.754,18. Continue lendo a seguir, e entenda mais detalhes sobre o benefício social.

Leia mais: Presente em forma de Pix será enviado na quarta-feira (18): 5 benefícios juntos

Quem tem direito ao salário-família?

O salário-família foi criado para beneficiar aos empregados, incluindo os domésticos, e aos trabalhadores avulsos, desde que atendam aos seguintes requisitos:

Possuir filho(s) de qualquer condição com menos de 14 anos de idade, ou filho(s) inválido(s) de qualquer idade;

Ter remuneração mensal inferior ao valor limite estipulado para a obtenção do salário-família.

Filhos maiores de 14 anos não são elegíveis para esse benefício, a menos que sejam considerados inválidos, para os quais não existe restrição de idade. É relevante observar que aposentados com filhos menores de 14 anos também têm direito ao salário-família.

Como solicitar o benefício?

A solicitação do salário-família difere de acordo com a categoria do trabalhador:

Empregados devem requerer o salário-família diretamente a seus empregadores.

Trabalhadores avulsos devem solicitar o benefício por meio de seus sindicatos.

Caso o beneficiário já receba algum benefício previdenciário, a solicitação do salário-família deve ser realizada junto à Previdência Social, especificamente no site do Meu INSS.

A renovação anual do salário-família é um processo obrigatório. Os responsáveis legais pelos dependentes devem apresentar a carteira de vacinação das crianças com até 6 anos de idade no mês de novembro.

Além disso, a comprovação da frequência escolar deve ser feita semestralmente, nos meses de maio e novembro. É fundamental estar atento a essa renovação para evitar a suspensão do benefício.

Quais documentos são necessários para solicitar o salário-família?

Para requerer o salário-família, os trabalhadores devem fornecer os seguintes documentos:

Documento de identificação com foto.

CPF (Cadastro de Pessoas Físicas).

Certidão de nascimento de todos os dependentes.

Caderneta de vacinação para dependentes com idade inferior a 6 anos.

Histórico escolar para dependentes de 7 a 14 anos de idade.

Termo de responsabilidade, disponível no site da Previdência Social.

O benefício pode ser cancelado?

Sim, existem situações que podem resultar no cancelamento do salário-família, tais como:

Falecimento do filho ou equiparado a filho (dependentes).

Quando o filho ou equiparado a filho completa 14 anos de idade, com exceção dos filhos inválidos ou deficientes.

Recuperação da capacidade do filho ou equiparado, nos casos em que se trata de um filho inválido ou deficiente.

Desemprego do beneficiário.

É importante ficar atento a essas condições, uma vez que o não cumprimento dos requisitos pode levar à suspensão ou cancelamento do benefício do salário-família.

Leia também: Por pouco! Auxílio é negado por apenas R$22