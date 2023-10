Dá para ganhar dinheiro com a Renner; banco explica

Embora as ações da Renner tenham experimentado uma sequência de quedas nos últimos anos, analistas do banco JP Morgan demonstram confiança em uma reviravolta no mercado varejista brasileiro no próximo ano. Isso poderia resultar em uma valorização das ações da Renner, oferecendo oportunidades de lucro aos investidores. Acompanhe a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes sobre como investir nas varejistas.

JP Morgan indica que Lojas Renner são uma boa opção de investimento. — Foto: Reprodução

A regra é investir

Recentemente, um banco norte-americano divulgou um relatório apontando uma oportunidade de lucro com a Renner e outros nomes proeminentes do varejo nacional.

Segundo o JP Morgan, uma das instituições financeiras mais influentes globalmente, a gigante do vestuário se encontra em uma posição financeira mais robusta em comparação aos seus concorrentes e demonstra uma notável capacidade de crescimento independente do panorama econômico vigente.

Continue a leitura abaixo e entenda mais detalhes sobre a oportunidade.

O relatório do JP Morgan e suas implicações

O JP Morgan, renomado por sua expertise em investimentos, revisou a perspectiva das ações de diversas empresas, identificando uma oportunidade de investimento nas ações da Renner, Vivara e Arezzo.

Entre as três, a Renner se destaca como a opção mais acessível, sugerindo um retorno substancial a longo prazo. Este cenário otimista é justificado pela crença do banco de que haverá uma valorização das ações da varejista após a redução da taxa básica de juros.

Lucrar com a Renner

O JP Morgan sustenta que as ações da Renner enfrentaram uma queda em consonância com o movimento do mercado brasileiro e seus concorrentes. No entanto, o banco argumenta que essa queda foi mais acentuada do que a média do mercado, resultando em um valor de mercado das ações inferior ao seu potencial real.

Diante dessa situação, os investidores têm a possibilidade de obter lucro ao investir na Renner, considerando a expectativa de uma recuperação nos próximos meses.

O relatório também enfatiza a solidez financeira da Renner, que se destaca como uma das poucas empresas do setor que não enfrenta problemas de liquidez.

Perspectivas para 2024

Atualmente cotadas a R$ 12,24, o JP Morgan estima que o valor dessas ações em 2024 possa atingir R$ 15,50, apresentando um potencial de valorização significativo. Portanto, investidores que adquirirem ações da Renner agora podem vislumbrar ganhos substanciais no horizonte do próximo ano.

Essas conclusões do JP Morgan refletem uma análise criteriosa do mercado, indicando que a Renner, juntamente com outras empresas de varejo, oferece uma perspectiva promissora para investidores em busca de oportunidades lucrativas.

