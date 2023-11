Desenrola Brasil acaba em breve; veja como aproveitar os últimos dias

No Brasil, uma boa parte da população está passando por problemas na área financeira e isso acaba atrapalhando bastante as demais áreas da vida, pois a pessoa em questão acaba não tendo mais acesso a certos serviços, principalmente, quando necessita de crédito, seja um simples cartão de crédito ou um financiamento de um imóvel. Então, é importante que o benefício do Desenrola Brasil seja aproveitado o quanto antes, saiba como fazer isso.

Últimos dias para aproveitar o Desenrola Brasil, confira | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como funciona o programa Desenrola Brasil?

Basicamente, o programa permite que haja uma facilidade maior no momento do cidadão realizar a renegociação das dívidas com certas empresas, com isso, ele obterá uma taxa de juros mais baixa e um prazo maior para pagar. É importante frisar que o foco do programa são as pessoas que são de baixa renda.

Embora outras possam usufruir dos benefícios do programa, mas para quem recebe até dois salários e possui cadastro ativo no CadÚnico, as condições são ainda melhores. A principal meta do Governo é conseguir ajudar 70 milhões de pessoas a saírem da inadimplência.

O programa atualmente possui duas categorias:

Na Faixa 1, há as pessoas que recebem até dois salários mínimos ou que estão devidamente cadastrados no CadÚnico com dívidas de até 5 mil reais;

Na faixa 2 há as pessoas que estão com dívidas com bancos.

O prazo está acabando

Um ponto negativo para muitos, é que infelizmente o prazo para participar do programa em questão, está chegando ao fim, já que os brasileiros só podem usá-lo até o dia 31 de dezembro. Lembrando que as dívidas renegociadas irão ter juros de 1,99% ao mês, apenas.

Como citado, o Governo pretende ajudar mais de 70 milhões de pessoas, para que em breve, elas consigam entrar novamente no mercado financeiro. Mas é importante ter cuidado no momento de assinar o contrato.

Pois ao renegociar, a empresa irá propor novas condições de pagamentos com menos juros, todavia, nem sempre as novas parcelas irão caber no orçamento da pessoa, então, se é de assinar para não cumprir o contrato, é melhor nem assiná-lo.

Vantagens de participar do Desenrola Brasil

A primeira vantagem é em relação aos juros que serão cobrados pelas empresas, eles são fixos e bem baixos, em relação aos praticados no mercado regular.

Além disso, ao pagar a primeira parcela do acordo, o nome já deve ser retirado do SPC e Serasa, após isso, basta o titular zelar e manter boas práticas para que futuramente bancos aprovem crédito bancário.

Por fim, ter o nome livre de dívidas é excelente, principalmente se o cidadão tiver interesse em, no futuro, financiar um imóvel ou veículo.

