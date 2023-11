Mutirão para quitar dívidas começa nesta semana

Inspirado no programa de renegociação de dívidas Desenrola, Brasil, uma região do estado do Rio de Janeiro lançou um verdadeiro mutirão para ajudar os moradores locais e limparem seus nomes e quitarem seus débito junto às instituições credoras. Acompanhe a leitura, logo abaixo, e entenda quem poderá participar e qual o prazo final para se inscrever.

Moradores de Campos dos Goytacazes poderão se inscrever em programa de renegociação de dívidas até quarta-feira.

Força-tarefa para renegociar

Nesta segunda-feira (6), teve início a nova fase de renegociação de dívidas para os consumidores de Campos dos Goytacazes, localizada no Norte Fluminense do Rio de Janeiro.

Este processo se tornou essencial, uma vez que a cidade testemunhou um aumento de 2,51% no número de endividados nos meses de junho e julho deste ano.

‘Feirão Limpa Nome’ recebe cadastros até quarta-feira

O mutirão de renegociação de dívidas, que se estenderá até o dia 8 de novembro, reúne representantes de 26 empresas, incluindo instituições financeiras e concessionárias de água e energia, com o propósito de auxiliar na regularização dos débitos.

O responsável por essa iniciativa é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), que promove o “Feirão Limpa Nome”, com o apoio do governo estadual, da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) local, da Prefeitura de Campos, do Procon e da seccional da cidade da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Como funciona a renegociação de dívidas?

Além de possibilitar a renegociação das dívidas, o evento oferece a oportunidade de retirar os nomes dos consumidores com restrições de cadastro no SPC e na Serasa das listas negativas, os chamados ‘nomes sujos’. O atendimento ocorre no Palácio da Cultura, situado na Rua Alvarenga Filho, Centro de Campos, entre as 9h e as 17h.

Vale destacar que alguns estudantes de Direito voluntários estão disponíveis para auxiliar nas renegociações, mesmo que dívidas tributárias não sejam objeto de negociação. Não é necessário realizar um agendamento prévio para receber atendimento.

Mais de 70 milhões de brasileiros endividados

Dados de setembro de 2023, divulgados pelo Serasa, revelam que aproximadamente 71,82 milhões de brasileiros enfrentam a inadimplência em todo o país. No estado do Rio de Janeiro, mais da metade da população encontra-se endividada e com seus nomes inclusos em listas de inadimplentes.

Desta forma, o “Feirão Limpa Nome,” promovido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, surge como uma oportunidade perfeita para que essas pessoas possam renegociar suas dívidas e recuperar sua saúde financeira.

É uma ação que visa fornecer alívio a muitos consumidores que enfrentam dificuldades financeiras no estado do Rio de Janeiro.

Dívidas podem ter desconto de até 97%. Assista ao vídeo abaixo e saiba mais detalhes sobre o Desenrola, Brasil.

