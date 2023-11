PIS/Pasep: saque acaba em pouco mais de 1 mês; você já tirou o dinheiro?

O PIS/Pasep é um dos benefícios trabalhistas mais aguardados pelos brasileiros. Todos os anos os brasileiros recebem o valor equivalente a 01 salário mínimo — podendo variar para menos de acordo com a quantidade de meses trabalhado. É possível retirar este dinheiro até o dia 28 de dezembro. Veja abaixo todos os detalhes.

PIS/Pasep 2023 ainda dá pra sacar?

Sim! O PIS/Pasep 2023 é referente ao ano base de 2021. Em razão da pandemia da Covid-19, o PIS/Pasep sofreu alteração em seu calendário. Com isso — os pagamentos passaram a ser realizados após dois anos.

Logo — neste ano de 2023, o pagamento foi referente ao ano de 2021. Então, em 2024 — o pagamento será referente ao ano de 2022. Não se sabe ao certo quando o Governo irá ajustar o calendário; haja vista que o correto seria o espaço de apenas 12 meses entre os pagamentos.

Aos trabalhadores que ainda não sacaram o abono — é possível fazer isso até o fim do mês de dezembro. Caso a data ultrapasse o dia 28 de dezembro — os repasses irão voltar para o Tesouro Nacional. Tendo até cinco anos para entrarem com processos administrativos.

A análise pode ser feita pelas plataformas digitais do Governo, a fim de verificar os valores e datas de pagamentos. Os abonos podem ser sacados através da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil.

Outras informações referentes aos valores ou datas de pagamento podem ser consultadas através do portal do Governo ou pelo número 158.

PIS/Pasep 2024 é confirmado!

Boa notícia — os valores do PIS/Pasep 2024 já foram confirmados. Haja vista que há rumores dos valores que serão exercidos no salário mínimo do próximo ano. Sendo de R$ 1.421. Caso isso seja oficializado — este será o valor referente ao abono de 2024. Haja vista que o valor do abono é equivalente ao valor do salário mínimo. O cálculo é bem simples.

O trabalhador precisa verificar a quantidade de meses trabalhados e multiplicar pela divisão do salário mínimo por 12 — usando a seguinte fórmula. Valor do salário mínimo / 12 meses.

O resultado é multiplicado pela quantidade de meses trabalhados. Caso o trabalhador tenha trabalhado todos os meses do ano, irá receber o valor cheio do salário. Senão, o proporcional — que é calculado de acordo com a fórmula acima.

Ademais — basta aguardar as datas do PIS/Pasep 2024 serem divulgadas e fim de começar a realização dos demais trâmites de saques, podendo serem feitos pelo aplicativo ou em agências presenciais.

