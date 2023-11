Refinanciamento de empréstimo 2023: como fazer

A parcela do empréstimo está pesando no seu orçamento e você vem procurando uma maneira de reduzir esse valor? Talvez o refinanciamento de empréstimo seja uma solução estratégica para você.

Por meio do refinanciamento, é possível alterar as condições do seu contrato, o que pode resultar em uma redução do valor da parcela ou, até mesmo, na obtenção de dinheiro sem a necessidade de fazer um novo empréstimo.

A seguir, você encontrará informações sobre o que é o refinanciamento de empréstimo e como essa modalidade pode ajudar a reorganizar suas finanças. Continue lendo para tirar todas as suas dúvidas.

Saiba como fazer um refinanciamento de empréstimo em 2023/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que é o refinanciamento de empréstimo?

O refinanciamento de empréstimo, também conhecido como “refin”, é a oportunidade de trocar um empréstimo antigo por um novo, porém na mesma instituição financeira.

Regulado pela Lei nº 10.820/2003, que trata do empréstimo consignado, o refinanciamento permite a modificação dos prazos e valores contratados.

Com condições contratuais mais favoráveis do que as anteriores, é possível reduzir os juros e, consequentemente, o valor da parcela que você está pagando atualmente.

Ao ter parcelas que se encaixem no seu orçamento, é possível organizar suas dívidas e quitá-las, alcançando uma situação financeira mais saudável.

Como funciona o refinanciamento?

Além da redução do valor da parcela do contrato, o refinanciamento de empréstimo consignado também possibilita a obtenção de crédito sem a necessidade de fazer um novo empréstimo.

Isso ocorre porque, ao pagar parte das parcelas do contrato, é possível usar a diferença já paga como saldo adicional na conta. Veja o exemplo abaixo:

Valor total do empréstimo: R$ 10.000,00;

Saldo devedor atual: R$ 8.500,00;

Prazo do contrato: 60 meses;

Número de parcelas pagas: 20.

Ao optar por refinanciar esse empréstimo de R$ 10.000, o banco pagará as 40 parcelas restantes, fará um novo empréstimo de 60 meses e devolverá a diferença de R$ 1.500,00.

Essa diferença é conhecida como “troco”, que é o valor que você receberá na conta.

Para aqueles que desejam economizar e reduzir o valor da parcela, é possível fazer o refinanciamento do empréstimo consignado, reduzindo os juros ou alterando o prazo.

Nesse caso, você pode optar por fazer um novo acordo com o banco e estender o prazo do contrato ao máximo. Veja o exemplo abaixo:

Prazo original do contrato: 84 meses;

Parcelas pagas: 56;

Saldo de parcelas a pagar: 28.

Ao estender o contrato novamente para o prazo máximo, o valor restante a pagar será dividido nesse período, resultando em uma redução do valor da parcela.

Importante: para refinanciar o contrato, é necessário ter pago parte das parcelas.

Embora não haja uma regra clara sobre isso, a maioria das instituições financeiras solicita que entre 15% e 30% do contrato sejam quitados. Verifique a política interna da sua instituição.

Quanto tempo leva um refinanciamento?

O refinanciamento de crédito é uma operação um pouco mais complexa do que a solicitação de um empréstimo consignado, mas pode ser concluída rapidamente.

