AI Pin: nova tecnologia pode substituir os celulares; conheça

Saiba mais sobre o dispositivo AI Pin, que pretende acabar com a onipresença dos celulares na vida moderna.

Desenvolvido pela Humane, dispositivo promete reunir muitas funcionalidades e um pequeno aparelho. Mas será que os celulares estão, mesmo, com os dias contados? E o preço, será atraente? A seguir, continue lendo e saiba tudo sobre o mais novo gadget, que promete revolucionar o mercado de tecnologia e, até mesmo, acabar com o celular.

AI Pin vai substituir os celulares? Entenda como funciona a nova tecnologia, desenvolvida pela Microsoft. Foto: Divulgação

AI Pin: tecnologia sem telas ou fones vai acabar com o celular?

O AI Pin é uma tentativa de trazer a computação para a experiência humana. Com câmera, GPS, conexão de celular, acelerômetro, sensor de luz, microfone, alto-falante, miniprojetor e bateria magnética, a maior atração é a assistência de Inteligência Artificial, via ChatGPT, que não coloca um painel de vidro ou fone de ouvido entre o usuário e a vida real.

Bill Gates escreveu sobre o impacto da Inteligência Artificial nos dispositivos, como celulares e assistentes pessoais. Ele disse que, em breve, não será mais necessário usar aplicativos diferentes para cada tarefa. O Pin poderia ser usado na roupa, como um broche, sem a necessidade de telas ou fones.

No entanto, o AI Pin pode ter cometido um erro fatal: seu preço. O dispositivo custa tanto quanto um smartphone, mas oferece menos funcionalidades. A reação ao dispositivo sem tela, sem aplicativos e com um custo de US$ 700, mais US$ 24 por mês, não foi positiva.

O dispositivo é interessante e, quando totalmente explorado, pode ser uma nova forma de integrar a computação e a Inteligência Artificial na rotina do dia a dia.

Inteligência Artificial vai revolucionar mercado, diz Bill Gates

Bill Gates também falou sobre o impacto da Inteligência Artificial em nossos celulares. Ele mencionou que os aplicativos vão desaparecer e que, nos próximos cinco anos, não será mais necessário usar diferentes aplicativos para diferentes tarefas. Basta dizer ao dispositivo o que se deseja fazer.

Em outras palavras, a Inteligência Artificial é a interface. Os aplicativos são apenas uma forma de realizar uma tarefa, mas a melhor interface é a execução direta da ação solicitada.

Os smartphones são a forma mais poderosa e disruptiva de trazer a computação para a vida cotidiana, mas a interface que eles possuem . No entanto, a tela de vidro e a grade de aplicativos também acabou limitou a sua própria evolução.

Vantagens e desvantagens do novo gadget

O maior defeito do AI Pin, no momento, seria o preço, já que o gadget custa tanto quanto um smartphone, mas oferece menos funcionalidades. O AI Pin da Humane é considerado um computador em miniatura, mas suas possibilidades de uso são limitadas.

Algumas pessoas chamaram o AI Pin de uma combinação bizarra entre o Google Glass e um pager com uma câmera. Outros dizem que é estranho e não pode substituir o telefone.

No entanto, para os casos de uso identificados pela equipe da Humane – utilizar menos o smartphone e participar mais da vida real – as simplificações do AI Pin podem ser positivas.

No vídeo abaixo, veja mais detalhes sobre o AI Pin, que promete acabar com o celular:

