Passo a passo para liberar o CARTÃO DE DESCONTOS do INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oferece aos aposentados, pensionistas e beneficiários diversos benefícios, através da carteira do beneficiário e do “Clube de Vantagens” Meu INSS+.

Estes serviços dispensam a necessidade de impressão de comprovantes, permitindo acesso facilitado à confirmação de dados.

Mas você sabe quais os benefícios que o Clube da Vantagens pode oferecer aos pensionistas? Quer saber mais detalhes sobre ele? A seguir, continue lendo e veja detalhes importantes sobre as vantagens da carteira de beneficiário.

Clube de Vantagens: beneficiários do INSS têm acesso a descontos

Talvez você não saiba, mas os beneficiários da instituição têm direito a descontos exclusivos, através de um clube de descontos.

A carteira do Clube de Vantagens proporciona descontos em farmácias, cinemas, shows, serviços, telemedicina, seguros, viagens, entre outros.

Para usufruir dos descontos, é preciso verificar os parceiros do programa nas páginas das instituições financeiras.

Atualmente, mais de 1,3 milhão de aposentados e pensionistas já utilizam o cartão de vantagens, que oferece descontos em diferentes estabelecimentos, desde sua disponibilização, em maio deste ano.

A instituição reportou que, até a semana passada, cerca de 896.357 segurados já haviam baixado a carteira, enquanto 414.151 geraram o arquivo em PDF.

Clube de Vantagens possui carteira física e digital

A utilização da carteirinha beneficia os segurados, ao dispensar a necessidade de documentos impressos, além de conceder vários descontos e benefícios. O cartão virtual Meu INSS+ também permite a comprovação do vínculo com a instituição.

Uma novidade importante para os usuários da carteirinha é a parceria com a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, possibilitando diversos descontos em compras de medicamentos, cinemas e outros estabelecimentos.

Como emitir a carteira do Clube de Vantagens

Para obter a carteira do beneficiário, é necessário acessar o aplicativo Meu INSS, disponível tanto para iOS quanto para Android.

Dentro do aplicativo, selecione a opção referente à “carteira do beneficiário”;

Em seguida, escolha uma foto para ser utilizada na carteira;

Ao prosseguir, marque a caixa que indica estar ciente de que os dados do benefício serão compartilhados, através do QR Code ao apresentar a carteira;

Após essa etapa, clique em “continuar”;

A carteira do beneficiário estará disponível para uso imediato.



Nas futuras visitas ao aplicativo, a carteirinha estará acessível com apenas um clique na opção “carteira do beneficiário”.

Quem pode emitir a carteira do Clube de Vantagens

A carteira do Clube de Vantagens está disponível para aposentados, pensionistas e beneficiários de outros auxílios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

Isto significa que aqueles que recebem auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-acidente, pensão por morte, auxílio-reclusão, BPC, entre outros benefícios concedidos pela instituição, também tem o direito de obter a carteira do Clube de Vantagens.

Esta vantagem se estende a todos os beneficiários dos programas oferecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, independentemente do tipo de benefício recebido.

Os links para os bancos parceiros do Meu INSS+ são:

Banco do Brasil: https://www.bb.com.br/site/pra-voce/beneficiario-inss/

Caixa Econômica Federal: https://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/inss/

Banco Bradesco: https://banco.bradesco/html/classic/aposentados/#INSS

