Como usar o saldo do FGTS para pagar suas férias

Boa notícia — agora é possível usar o saldo do FGTS para conseguir antecipar as férias. O FGTS é um fundo trabalhista que todo trabalhador brasileiro sob o regime CLT possui. Haja vista que há inúmeras maneiras de realizar a sua antecipação; dentre elas através da antecipação das férias com o FGTS. Entenda como funciona e o passo a passo detalhado.

Saiba como antecipar as férias com o FGTS

Trata-se de uma parceria da CVC (Agência de Viagens) com o “Governo Federal”. Agora os clientes da CVC podem usarem o seu saldo no FGTS para conseguirem financiarem suas próximas férias. Através dessa parceria com o programa do Governo Federal — a CVC entrou em conjunto com o Banco Digio e Bradesco.

Sendo possível antecipar o FGTS a fim de comprar passagens e até mesmo agilizar hospedagens. Tudo de acordo com a legislação; sendo possível financiar viagens para diversos destinos — até mesmo internacionais.

Tudo depende do valor contido dentro do FGTS. É uma espécie de empréstimo do FGTS, mas com juros menores e com o intuito direcionado para a realização da viagem. O intuito é democratizar o acesso à viagens e permitindo que milhões de brasileiros realizem este sonho.

É importante relembrar que o saque-aniversário já é direito do cliente; a CVC apenas antecipa este valor a fim de permitir a realização deste sonho. O saque do FGTS foi criado em 2019, como uma medida para amenizar os impactos da pandemia.

Afinal, como comprar passagens usando o saldo do FGTS?

É importante consultar os valores do FGTS, diretamente pelo aplicativo “FGTS”. É necessário estar com o CPF e dados referentes de login em mãos; a fim de conseguir realizar o login no aplicativo. Feito isso — basta verificar o saldo contido, para ter uma noção dos valores que podem ser usados.

Feito isso — basta ir até uma agência da CVC Viagens. Lembrando que a empresa possui mais de mil lojas espalhadas pelo Brasil. Logo — é possível verificar o saldo do FGTS e verificar as ofertas disponíveis. Lembrando que de acordo com o destino, os valores são diferentes. Passagens compradas com maior período, são mais baratas e possuem mais descontos.

Através da parceria com o Banco Digio — é possível antecipar o FGTS diretamente com a atendente da CVC e então; usar o valor para conseguir financiar a viagem. Tudo de maneira facilitada.

Portanto — a CVC é apenas uma intermediadora entre ambos os lados; facilitando o processo de antecipação dos valores destinados para obter o financiamento da tão sonhada viagem.

