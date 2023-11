Ninguém esperava que estas profissões fossem tão valorizadas; veja a lista

Quando alguém pergunta qual profissão paga bem, rapidamente a maioria das pessoas respondem “médico e advogado”, todavia, as duas profissões estão entrando quase em um oceano vermelho, contudo, há algumas profissões que poucos conhecem, mas pagam bem e ainda estão em um oceano azul, ou seja, onde há poucos profissionais ainda. Saiba quais são essas profissões e comece a se profissionalizar.

Desenvolvedor de aplicações para a saúde

Este profissional é responsável por desenvolver várias soluções voltadas para a área médica e da saúde como um todo, os salários na maior parte das vezes são bem atrativos, além da possibilidade de contribuir para o bem estar de toda a população. Os valores mensais podem ultrapassar a casa dos R$ 3.500.

Fonoaudiólogo

Este profissional da área da saúde muita das vezes acaba sendo subestimado, todavia, a profissão pode apresentar altos valores salariais, que podem variar entre R$ 3.000 a R$ 6.200 e nos últimos anos a demanda por serviços relacionados a reabilitação vocal e auditiva aumentou bastante. Sem contar, que vários concursos públicos solicitam que o candidato passe pelo atendimento de um fonoaudiólogo.

Audioescritor

Já estes profissionais são de suma importância para a sociedade, principalmente, para aquelas pessoas que possuem deficiências e precisam que os conteúdos audiovisuais sejam acessíveis para elas. Os salários iniciais podem ultrapassar os R$ 3.500 e após um tempo, até mesmo triplicar.

Engenheiro de drones

Com o advento da tecnologia, alguns itens que antes nem existiam, agora, possuem um papel importante na sociedade, como os drones. Tanto que é necessário ter profissionais para aprimorar as tecnologias usadas neles, com isso, os salários mensais podem chegar a incríveis R$ 13.931.

Engenheiro de energias renováveis

Por fim há outra engenharia, agora, de energias renováveis, por conta de vários problemas ambientais, a busca por uma energia limpa e mais em conta, acabou alavancando vários setores, um deles, o das energias renováveis.

E para isso, é preciso que novas tecnologias sejam desenvolvidas, a fim de conscientizar as pessoas e para que o mundo fique um pouco mais saudável, com isso, os salários desses profissionais podem chegar a R$ 13 mil.

Portanto, caso tenha gostado de alguma das profissões citadas, vale bastante a pena se profissionalizar nela e entrar o quanto antes no mercado de trabalho, já que no futuro próximo, elas têm um grande potencial de crescimento e quem chegar primeiro, terá bastante vantagem.

