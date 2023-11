O banco digital Nubank não é a instituição bancária líder no segmento financeiro digital por um mero acaso. Suas iniciativas que visam o melhor serviço e experiência possível aos seus clientes fazem com que a fintech tenha 90 milhões de clientes na América Latina. Entre essas ações estão promoções que trazem inúmeras vantagens aos correntistas, como a mais recente anunciada em seu site. Confira na leitura abaixo.

Sorteio Nubank 2023: ainda dá tempo de concorrer a vários prêmios em dinheiro. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Os prêmios do roxinho

O Nubank foi criado em 2013 com a missão de revolucionar o cenário financeiro com soluções acessíveis e vantajosas.

Com este pensamento ainda vivo, a fintech apresenta agora sua mais recente iniciativa, a promoção “N Chances de Ganhar”, visando recompensar seus clientes e proporcionar benefícios adicionais nas transações realizadas no crédito.

A partir de 23 de outubro de 2023, o cliente acumula bilhetes da sorte a cada pagamento no crédito, concorrendo diariamente a sorteios de R$ 2 mil, além de dois sorteios finais de R$ 200 mil programados para 26 de dezembro de 2023.

A participação é gratuita, e para ampliar as chances, é possível completar missões no aplicativo do Nu. Siga a leitura abaixo e entenda mais detalhes sobre esta ótima novidade da fintech.

Leia mais: Como falar com algum atendente do Nubank? Veja os caminhos que ninguém te mostra

Como funciona a promoção do Nubank “N Chances de Ganhar”?

A mecânica da promoção é simples: a cada R$ 100 gastos no crédito, o cliente recebe um bilhete da sorte. Esses bilhetes entram automaticamente nos sorteios diários de R$ 2 mil, e, ao final da campanha, concorrem aos dois prêmios principais de R$ 200 mil. O acúmulo de bilhetes aumenta as chances de vitória.

Cada compra no crédito, independentemente do valor, contribui para a obtenção de um bilhete da sorte. Portanto, ao atingir R$ 100 em compras, o participante garante automaticamente a sua participação na promoção, sem custos adicionais.

Os bilhetes podem ser conquistados em diversas modalidades de pagamento, incluindo cartões como roxinho e Ultravioleta, cartões virtuais, carteiras digitais e NuPay.

É essencial configurar o cartão pelo aplicativo para ativar a promoção. Vale ressaltar que Pix no crédito, Boleto no crédito e recarga de celular não são elegíveis para a promoção.

Como participar da promoção do Nubank?

A adesão à promoção é descomplicada e ocorre diretamente pelo aplicativo. Basta acessar a seção de cartão de crédito, concordar com os termos e condições do regulamento, inserir a senha de quatro dígitos e pronto.

Após a adesão, o participante pode acessar a promoção pela seção “N Chances de ganhar” na tela inicial do app, na área de cartão de crédito.

A promoção é destinada aos clientes Nu com mais de 18 anos, que possuem uma conta ativa no Nubank e não apresentam débitos em aberto. A validade inclui os portadores dos cartões roxinho e Ultravioleta com função crédito, excluindo clientes com exclusivamente o cartão PJ.

Quais são os prêmios?

Ao total, serão realizados 132 sorteios, distribuídos da seguinte forma:

130 sorteios diários de R$ 2 mil, abrangendo o período de 23/10/2023 a 16/12/2023;

2 prêmios finais de R$ 200 mil, programados para o sorteio em 26 de dezembro de 2023.

Entenda as estratégias para multiplicar suas chances

A lógica é simples: quanto mais bilhetes da sorte, mais oportunidades de vitória. Além dos bilhetes adquiridos com as compras, o Nubank oferece a chance de obter mais bilhetes ao realizar missões extras diretamente pelo aplicativo.

Essas missões, nada complicadas, proporcionam um impulso nas chances de ganhar. Conheça as missões disponíveis:

Ganhe a cada 3 dias: Realize compras no crédito acima de R$ 5 em três dias distintos;



Realize compras no crédito acima de R$ 5 em três dias distintos; Ative o Open Finance: Compartilhe seus dados financeiros de outros bancos com o Nu;



Compartilhe seus dados financeiros de outros bancos com o Nu; Guarde R$ 100 na Caixinha: Faça economias personalizadas para atingir mais rapidamente seus objetivos;



Faça economias personalizadas para atingir mais rapidamente seus objetivos; Use os cartões virtuais do Nubank: Realize compras no crédito utilizando seu cartão virtual;



Realize compras no crédito utilizando seu cartão virtual; Compre por aproximação: Efetue uma compra no crédito por aproximação, seja com o cartão físico ou uma carteira digital;



Efetue uma compra no crédito por aproximação, seja com o cartão físico ou uma carteira digital; Compre no crédito com NuPay: Aproveite os benefícios do NuPay para efetuar pagamentos, recebendo até mesmo um limite de crédito extra e a opção de parcelamento em até 24 vezes.

Fonte: Divulgação / Nubank

As missões adicionais são disponibilizadas gradativamente no aplicativo, cada uma rendendo mais dois bilhetes da sorte. O usuário pode concluí-las conforme aparecem, sem se preocupar com prazos de validade.

É válido ressaltar que, além dos prêmios associados às compras, clientes Nu desfrutam de vantagens extras para as aquisições realizadas pelo Shopping do Nubank.

Consultando bilhetes da sorte no app do Nubank

Consultar os bilhetes da sorte no aplicativo é descomplicado. O usuário deve seguir os seguintes passos:

Acesse a área do cartão de crédito na tela inicial do aplicativo. Toque no ícone de ticket, identificado pelo título da campanha “N Chances de Ganhar”. Vá para “Meus bilhetes” para uma visualização detalhada do histórico dos bilhetes da sorte.

Nessa seção, é possível conferir todos os bilhetes da sorte disponíveis, acompanhar o progresso na promoção, verificar bilhetes em apuração, descobrir quais missões extras podem ser realizadas para aumentar as chances e identificar as missões já concluídas.

Quais as datas dos sorteios?

Ao longo da promoção, serão realizados nove sorteios pela Loteria Federal, com as seguintes datas:

1º sorteio: 11/11/2023, com apuração em 17/11/2023 às 15h00.

2º sorteio: 18/11/2023, com apuração em 24/11/2023 às 15h00.

3º sorteio: 25/11/2023, com apuração em 30/11/2023 às 15h00.

4º sorteio: 02/12/2023, com apuração em 07/12/2023 às 15h00.

5º sorteio: 09/12/2023, com apuração em 14/12/2023 às 15h00.

6º sorteio: 16/12/2023, com apuração em 21/12/2023 às 15h00.

7º sorteio: 23/12/2023, com apuração em 29/12/2023 às 15h00.

8º sorteio: 30/12/2023, com apuração em 05/01/2024 às 15h00.

9º sorteio: 13/01/2024, com apuração em 18/01/2024 às 15h00.

Os resultados serão anunciados em uma data posterior à realização dos sorteios. Para informações detalhadas, consulte o regulamento oficial da promoção.

Divulgação de premiados

Caso o participante seja sorteado, o Nubank se encarrega de notificá-lo diretamente pelo aplicativo. Os resultados da promoção, incluindo os nomes dos vencedores e os números dos bilhetes sorteados, serão divulgados no aplicativo do Nubank e também disponibilizados no blog da instituição.

É importante esclarecer que qualquer tentativa de contato por canais diferentes ou solicitação de pagamento para a entrega do prêmio não é procedimento do Nubank. A atenção deve ser direcionada ao aplicativo para acesso às informações oficiais.

Fico com alguma dúvida sobre a nova promoção do Nubank? Assista ao vídeo abaixo e saiba tudo o que é preciso para participar!

Leia também: Como fazer o Nubank “trabalhar” para você e começar a lucrar