Passou dos 50? Calma! 6 caminhos para arrumar um bom emprego

Você está em busca de emprego e fica preocupado com a sua idade? Conseguir emprego após os 50 anos pode ser um verdadeiro desafio.

Geralmente, as ampresas preferem contratar profissionais mais jovens, o que torna a reinserção no mercado de trabalho uma tarefa complexa para esta faixa etária.

Durante a pandemia e o isolamento social, a situação piorou, com os mais idosos considerados como parte dos “grupos de risco”. Mas é possível encontrar um bom emprego após completar 50 anos. A seguir, continue lendo e confira dicas para conquistar uma boa oportunidade de trabalho.

Você tem 50 anos ou mias: veja dicas para conseguir um bom emprego/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Experiência profissional e de vida também

Após completar 50 anos, os profissionais passam a ser valorizados não apenas pela maturidade profissional, mas também por toda experiência de vida.

Uma pessoa com esta idade costuma saber lidar melhor com conflitos, externos e internos, fazendo o trabalho em equipe fluir melhor. Também costumam ser pessoas mais capacitadas para gerenciar times complexos, com profissionais de diferentes idades e múltiplas áreas de atuação.

Estes profissionais, acima dos 50 anos, possuem bagagem técnica e teórica para liderar times e construir relações com gestores superiores de forma profissional e equilibrada.

Pesquisa revela realidade do emprego para profissionais 50+

No entanto, a realidade dos profissionais 50+, no Brasil, costuma ser bem diferente. De acordo com dados de uma pesquisa recente, um em cada quatro profissionais, acima dos 50 anos, foi demitido em função da idade.

Realizado por Vagas.com, Colettivo e Talento Sênior, este estudo entrevistou 252 profissionais de recursos humanos e, infelizmente, reflete que o mercado de trabalho brasileiro ainda precisa evoluir para compreender as habilidades e vantagens de contratar profissionais com 50 anos ou mais.

Dicas para profissionais 50+ conseguirem um bom emprego

Para quem busca voltar ao mercado, ou encontrar novas oportunidades, é possível seguir dicar e encontrar um bom emprego. Confira a seguir:

Valorize suas habilidades, não a idade

James Reed, CEO da Reed, destaca a importância de destacar habilidades, sem enfatizar a idade. Ser sincero sobre a experiência, sem focar na cronologia, pode ser uma estratégia eficaz.



Seja honesto sobre questões de saúde

Se a saúde influenciou sua saída do emprego anterior, seja honesto de forma equilibrada. Compartilhar informações relevantes à capacidade de desempenho futuro é crucial, deixando detalhes para estágios posteriores.



Atualize seus conhecimentos

Melhorar habilidades, especialmente em áreas valorizadas, é essencial. Reed sugere focar em competências digitais e acompanhar tendências. O trabalho não remunerado pode ajudar a adquirir novas habilidades.



Leia mais: Dificuldade para conseguir um trabalho? 8 motivos comuns



Peça flexibilidade

Buscar horários flexíveis é válido. Muitas empresas valorizam essa flexibilidade para profissionais experientes.



Reinvente-se

Investir em novas qualificações é importante. Mostrar adaptabilidade e disposição para aprender é fundamental. Estágios e habilidades transferíveis abrem portas para uma reinvenção profissional.



Reconheça sua experiência

Petra Tagg, da Manpower, destaca a riqueza da experiência dos mais velhos. Destacar habilidades práticas nas descrições de vagas e evitar subestimar seu potencial são fundamentais.

Embora desafiador, com estratégias adequadas, é possível conquistar um espaço valioso no mercado após os 50 anos.

No vídeo abaixo, veja passos práticos para viver bem com 50 anos ou mais. Será que a solução é um novo emprego? Confira:

Leia mais: Passou dos 50? Veja como conseguir um bom emprego