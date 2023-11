Não é de hoje que muitos brasileiros possuem dificuldades em organizarem suas finanças. Haja vista que na grade curricular do ensino básico do Brasil — não há matérias focadas neste segmento pessoal da vida dos brasileiros. Entretanto, aos que pretendem começarem o ano de 2024 com novos planos traçados na folha do papel — veja todos os detalhes para conseguirem conquistar todas as metas financeira de maneira eficiente.

Especialistas mostram como conquistar suas metas financeiras de forma eficiente | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Defina suas metas

O primeiro ponto é definir as metas que desejam alcançar. Não é possível iniciar um plano de economia financeira se não souber o lugar que deseja chegar. Portanto — o primeiro passo para conseguir organizar as finanças e economizar dinheiro é definir todas as metas.

Sejam elas curtas ou longas. Isto é — se é comprar um celular novo, uma casa, um veículo, etc. Com essas metas anotadas — é possível ter noção do que pode ser feito para alcançá-las.

Essas metas podem ser um pouco maiores do que a realidade. Haja vista que o intuito neste ponto não é verificar os valores ou possibilidades — mas as metas desejadas que serão traçadas.

Choque de realidade

Com isso — é o momento de verificar os valores a serem recebidos. O interessado precisa anotar em uma folha todos os valores que recebe todos os meses. Isto é — os valores fixos e avulsos.

Desse modo irá verificar qual a receita bruta aproximada que todos os meses precisa ter para que as contas fechem no verde. Caso contrário, todos os meses poderá ocorrer conflitos de interesses — entre as dívidas fixas e as metas a serem alcançadas.

Verifique os custos fixos e voláteis

É preciso identificar com clareza os custos fixos e os atípicos. A fim de verificar o valor total que entra todos os meses e o valor de saída fixo todos os meses. Isto é — contas de água, luz, internet, telefone, etc.

O intuito é entender quais são as dívidas fixas e o real valor que todos os meses são retirados para pagá-las. Por exemplo: todos os meses o interessado recebe R$ 5 mil e gasta R$ 2 mil fixos.

Realize cortes

Agora é o momento de identificar quais são as dívidas fixas e voláteis; e verificar em quais será possível realizar corte de custos. A fim de conseguir obter um valor que poderá ser retirado todos os meses.

As contas fixas podem ser de internet, água, luz, etc; sendo contas que não podem serem retiradas. Logo — serão trabalhados com as demais dívidas que poderão ser cortadas. Por exemplo: o dinheiro reservado para roupas, lanches, etc.

Coloque em prática

Agora que já sabe as metas que deseja alcançar, é necessário economizar dinheiro nas brechas citadas acima até conseguir realizar essas metas. Podendo ser para comprá-las à vista ou de maneira parcelada.

Por exemplo: se a meta é juntar R$ 5 mil para comprar um celular. Todos os meses economizando R$ 100. Em quantos meses será possível comprar o produto? Este deve ser o pensamento — a curto ou longo prazo.

Portanto, feito isso é a hora de colocar a disciplina em prática a fim de conseguir obter a realização de todos os sonhos e com isso tê-los realizados.

