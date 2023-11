Notícia cai como uma bomba para quem é MEI e quer ter um carro 0km

Não é de hoje que milhares de brasileiros sonham em comprarem o seu carro 00KM. Para os MEIs agora é possível obter isenção de impostos na compra do veículo. Com isso obtendo descontos que podem chegar até 30% do valor do veículo. Veja todos os detalhes abaixo.

MEI tem descontos na compra de veículos

O MEI possui descontos na compra de veículos 00KM. Isto é, veículos que são comprados diretamente na concessionária. Este desconto é uma maneira do Governo Federal incentivar cada vez mais a criação e formalização das empresas.

O percentual de desconto é variado, depende do veículo e outros fatores técnicos do automóvel escolhido. Há a isenção do ICMS e do IPI. É necessário que o MEI consiga comprovar sua atividade profissional — de preferência com mais de 12 meses de CNPJ ativo.

A documentação é enviada diretamente ao fabricante do automóvel. O veículo será despachado logo após receber os documentos. Por esse motivo — os carros comprados por mais que possuam descontos, só são entregues aos comprados após 60-90 dias.

Haja vista que é o prazo exigido pelo fabricante para entregar o produto. Para ter mais chances de obter descontos, o MEI precisa estar com todas as dívidas atualizadas e não possui qualquer débito referente aos tributos mensais pagos para a Receita Federal.

Portanto — seguindo isso, basta ir até a loja de automóveis e escolher o desejado. Feito isso, a documentação será enviada para o fabricante e caso aprovado; o MEI receberá o veículo em até três meses.

Afinal, como comprar veículos com descontos?

Para comprar o veículo com o desconto do MEI, é necessário ir até uma concessionária autorizada e demonstrar o interesse na compra e apresentar os documentos exigidos. Isto é: certificado MEI e documentos pessoais.

O intuito é comprovar a veracidade da documentação e da empresa. Para o brasileiro ser considerado como MEI, os ganhos não podem ultrapassarem os R$ 81/mês. Haja vista que há um pequeno detalhe: o veículo não poderá ser vendido nos primeiros 12 meses da compra.

O intuito é inibir praticas fraudulentas; na qual os proprietários comprariam carros com descontos apenas para revendê-los — obtendo o lucro. Portanto, é uma modalidade existente e que está disponível para todo MEI brasileiro.

Por fim, o desconto do MEI não está incluso ao desconto do Governo Federal. São coisas distintas; desse modo, não é possível acumular ambos descontos. Até mesmo porque os descontos do Governo são focados no público de classe média e baixa.

Ademais — basta verificar o modelo desejado e ir em busca de obter o tão sonhado carro zero quilômetro!

