Alerta GERAL para todos do CadÚnico: notícia atualiza o que é preciso para manter benefícios

Você sabe para que serve o Cadastro Único, ou CadÚnico? E qual a importância de manter seus dados atualizados por lá?

O Cadastro Único (CadÚnico), é um sistema do Governo Federal para benefícios sociais, destinado a cadastrar famílias de baixa renda no país. A importância de ter informações atualizadas se reflete na prevenção de cortes inesperados de benefícios, como no caso do Bolsa Família, BPC e, até mesmo, o Minha Casa, Minha Vida.

A seguir, continue lendo e entenda a importância de manter as informações do CadÚnico sempre atualizadas.

CadÚnico: veja motivos para manter seu cadastro sempre atualizado/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

CadÚnico: entenda a sua importância

O Cadastro Único, conhecido como CadÚnico, é um sistema do Governo Federal, que reúne informações socioeconômicas das famílias, com o objetivo de identificar quem são e onde vivem os brasileiros em situação de vulnerabilidade.

Este cadastro é essencial para que essas famílias tenham acesso a diversos programas sociais e benefícios oferecidos pelo governo, como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e outros auxílios sociais.

O CadÚnico serve como uma base de dados crucial para a formulação, implementação e monitoramento de políticas públicas voltadas para a inclusão social e redução das desigualdades no Brasil.

Cadastro Único: ferramenta social e de gestão de políticas públicas

É através deste cadastro que o governo consegue identificar e direcionar recursos para os grupos que mais necessitam de assistência, possibilitando o acesso a serviços básicos, como saúde, educação, moradia e alimentação para as famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza.

O Cadastro Único também funciona como um instrumento de gestão, permitindo avaliar a eficácia e o impacto das políticas sociais implementadas, garantindo que os recursos sejam direcionados de maneira eficiente e que as famílias beneficiadas estejam realmente em consonância com os critérios estabelecidos para os programas sociais.

Como fazer parte do CadÚnico? Entenda

Para ingressar no CadÚnico, é necessário apresentar renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, ser o responsável familiar e selecionar os benefícios desejados.

O processo inicia com um pré-cadastro online via aplicativo ou site do Cadastro Único, seguido pela confirmação presencial no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).

O Bolsa Família, programa de transferência de renda para famílias vulneráveis, requer cadastro no Cadastro Único, assim como o acesso a outros benefícios do governo. Entre os benefícios estão o Auxílio Gás, Tarifa Social de Energia, isenção de taxas em concursos públicos, ID Jovem, Carteira do Idoso, Programa Casa Verde e Amarela, Telefone Popular e Programa Bolsa Verde.

A manutenção e atualização dos dados presentes no Cadastro Único é essencial para garantir a continuidade dos benefícios recebidos, sem cortes ou suspensões.

CadÚnico apresenta mudanças para o próximo ano

Para 2024, a novidade do CadÚnico é o pré-cadastro, que reduz a necessidade de avaliação presencial no CRAS. Essa medida visa diminuir filas e otimizar o processo, podendo ser realizada pela opção “Atualização cadastral por confirmação” no menu do CadÚnico, tornando o procedimento mais ágil e eficaz.

A atualização online torna o processo mais prático e acessível, diminuindo a necessidade de idas presenciais. Para mais informações e atualizações, o formulário de cadastro gratuito oferece a oportunidade de receber as novidades diretamente por e-mail.

