Como funcionam os novos chats de áudio do WhatsApp

O WhatsApp é um dos aplicativos de comunicação mais populares do mundo. No Brasil possui milhões de usuários. Sendo muito mais que um aplicativo de interação entre amigos — mas servindo até mesmo para business. Nos últimos meses a Meta anunciou uma série de inovações tecnológicas ao aplicativo — e uma delas surpreendeu a todos! Conheça o novo chat de áudio do WhatsApp. Veja todos os detalhes abaixo.

WhatsApp anuncia grande funcionalidade

O WhatsApp sempre está inovando a maneira cujo os seus usuários se comunicam entre si. Dessa vez a Meta anunciou uma nova modalidade que irá substituir as tão chatas ligações em grupo. Será possível criar conversas de voz com até 33 pessoas. Trata-se de uma função semelhante a ligações; mas o usuário irá poder optar entrar ou não na conversa.

É de semelhante modo aos servidores do Discord. Onde irão aparecer alguns balões de conversas — todos em áudio. O usuário que deseja participar irá clicar em cima deles e adentrar na conversa. Caso não queira, é só passar para a próxima mensagem. O que irá evitar aquelas notificações chatas de chamadas em grupo. Facilitando muito mais a vida dos usuários.

Trata-se de uma funcionalidade disponível para as versões Beta do WhatsApp; que brevemente chegará até os demais usuários do WhatsApp.

Afinal, como ela funciona na prática?

O usuário terá a possibilidade de criar balões de conversas. Esses balões funcionam como salas de bate papo — na qual quem entrar nesta sala, poderá participar de uma ligação de voz. Entretanto, não será como uma chamada de grupo normal — mas terá a opção de entrar ou não; igual acontece nos servidores do Discord.

O usuário poderá entrar em várias conversas ao mesmo tempo; de acordo com o tema e interesse de cada um. Aumentando a interação entre os usuários e com isso favorecendo ainda mais o engajamento dos usuários dentro do WhatsApp.

Não há data fixa para que esta funcionalidade adentre no WhatsApp; mas pelo que tudo indica se for aprovada, chegará para os usuários do Android e iOS até o primeiro bimestre de 2024.

Lembrando que nos últimos meses o WhatsApp investiu pesado em personalização e experiência do usuário. Com o auxílio de ferramentas e extensões de terceiros.

Ademais — basta aguardar as novidades da Meta para o ano de 2024. Haja vista que os especialistas apontam que a empresa irá focar cada vez mais no uso das inteligências artificias dentro de suas plataformas.

