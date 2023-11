Vai deixar dinheiro “na mesa”? Saque do PIS/Pasep está acabando

Todos os anos milhões de trabalhadores ficam aguardando a liberação dos repasses do PIS/Pasep. Alguns trabalhadores ainda possuem recursos para serem sacados. Não é hora de deixar dinheiro na mesa — fique atento quanto aos prazos de saque do PIS/Pasep 2021 e saque agora mesmo. Veja todos os detalhes abaixo.

Vai deixar dinheiro na mesa Saque do PISPasep está acabando | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

PIS/Pasep 2021 liberado para saques

Já faz alguns meses que o PIS/Pasep 2021 foi liberado para saque. Haja vista que os trabalhadores receberam neste ano de 2023 o valor referente a R$ 1.320 — o PIS/Pasep possui o seu valor igualitário ao salário mínimo.

Entretanto, ainda há alguns milhares de trabalhadores que não realizaram o saque do PIS/Pasep 2021. Haja vista que é necessário solicitar o saque de maneira manual — o que acaba dificultando a vida de alguns brasileiros.

Portanto, os brasileiros que ainda não realizaram o saque referente ao PIS/Pasep — precisam realizarem o saque até o fim de dezembro. Caso isso não seja feito, os recursos irão voltar para o Tesouro Nacional.

Ficando guardados por até cinco anos, mas sendo necessário entrar com ações administrativas para conseguir realizar o saque do valor. Em razão da pandemia da Covid-19, o PIS/Pasep sofreu um atraso em seus pagamentos.

Haja vista que para dar lugar ao pagamento do Auxílio Emergencial, o Governo Federal precisou pausar por alguns meses os repasses do PIS/Pasep. Consequentemente — atrasando o calendário em quase dois anos.

Por esse motivo que os pagamentos referentes ao ano-base de 2021, foram pagos somente neste ano de 2023. Bem como os pagamentos referentes ao ano-base de 2022 — serão pagos em 2024.

Como consultar pela internet?

É importante realizar a consulta dos valores pela internet — a fim de verificar todos os detalhes que devem ser vistos antes de pedir o saque do recurso armazenado.

O trabalhador precisa acessar o site do Governo Federal e clicar em “Serviços”. Estando dentro do portal logado com a conta do Governo Federal — realizar o login na plataforma do “Emprega Brasil”. Com isso — poderá ter acesso a todas as informações referentes ao PIS/Pasep 2023.

É válido ressaltar que essa consulta pode ser feita para que o trabalhador consiga visualizar os valores que têm a receber e suas respectivas datas. Lembrando que isso deve ser feito até o fim de dezembro.

Ao passar esta data — os calendários referentes ao PIS/Pasep 2021 serão deixados para trás. Dando lugar para o novo cronograma de pagamentos referente ao PIS/Pasep referente ao ano-base 2022.

Para o trabalhador ter direito é necessário que ele tenha trabalhado no mínimo 30 dias no ano-base e estar cadastrado no programa por no mínimo cinco anos.

Veja mais detalhes sobre o assunto

