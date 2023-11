Não é de hoje que sabemos que o fim do ano é uma das épocas que mais gastamos dinheiro. É sempre importante buscar técnicas alternativas para conseguir ainda mais recursos para conseguir bancar os luxos merecidos nesta época tão especial do ano. Veja abaixo 05 maneiras de atrair ainda mais dinheiro neste fim de ano e começar 2024 de bolso cheio!

Especialistas revelam 5 formas de atrair dinheiro até dezembro | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Pratique a generosidade e gratidão

De acordo com a astrologia chinesa — é necessário que o homem pratique sempre essas duas ações. A fim de manter um bom equilibrio entre o dar e receber. O intuito é conseguir atrair cada vez mais recursos neste fim de ano.

Portanto, é importante praticar a arte de ser generoso com as pessoas. Em contrapartida, sempre optar pela gratidão para com os demais e com as outras pessoas que praticaram a gratidão.

É uma ferramenta muito útil e que cada vez mais está chamando a atenção das pessoas. Haja vista que com simples práticas é possível obter grandes resultados.

Leia mais: Como guardar dinheiro todo mês de forma fácil? 5 estratégias

Estabeleça metas financeiras

A astrologia chinesa não destaca somente a força espiritual para conseguir obter recursos e atrair dinheiro. Entretanto, é válido ressaltar que de acordo com o seu animal do zodíaco chinês — é possível estipular metas financeiras que realmente a satisfaçam.

Portanto: de acordo com o animal escolhido, o interessado em conseguir essas riquezas precisa investir o seu tempo neste pequeno detalhe a fim de conseguir acumular mais e mais recursos.

Realize um Feng Shui

Trata-se de uma prática chinesa muito antiga que deve ser feita para otimizar as energias dentro do local de trabalho ou até mesmo dentro do lar. Isto é — permitindo que as energias caminhem livremente entre o local desejado.

O intuito é promover não somente muito mais produtividade como aumentar o sucesso financeira dos demais integrantes daquele ambiente.

Além disso — é importante aproveitar ao máximo as energias em fluxo do ano inteiro. Haja vista que além dos animais do zodíaco chinês, cada ano é regido pelos elementos da natureza.

Sendo madeira, fogo, terra, água e metal. Portanto, combinar o elemento certo com o animal; é a chave do sucesso para atrair cada vez mais dinheiro neste fim de ano.

Lembrando que essas técnicas alternativas não devem substituírem em hipótese alguma o controle financeiro. A fim de conseguir obter os melhores resultados não somente no fim do ano, como no ano inteiro.

Veja mais detalhes sobre o assunto

Leia mais: Cuidado! Estes signos podem se empolgar e gastar muito na Black Friday